PCtipp-Spezialausgabe Office-Praxis

Unsere Abonnentinnen und Abonnenten dürfen sich freuen, denn wir haben ein Geschenk auf Lager. Als Treuepräsent stellen wir ihnen unser neustes Spezialheft «Office-Praxis» kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine digitale Ausgabe, die via E-Paper-App und über das Heftarchiv auf pctipp.ch zugänglich ist.

Das Special umfasst folgende Themen

Das ist neu in Office 2021

Eigene Schriftart erstellen

Word-Parcours

Alles zu Teams

Heimbuchhaltung in Excel

Outlook optimal nutzen

Geheime Word-Tricks

Diagramme, aber richtig!

Vom PDF zu Excel

Office im Home Office

Bessere Teamarbeit

Entspannt mailen

Formatvorlagen clever einsetzen

Office als Webanwendung nutzen

Hier gehts zum Download der E-Paper-App für Android sowie für iOS. Und hier finden Sie den Link zur Spezialausgabe auf pctipp.ch:

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