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PCtipp Redaktion
12. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Gratis für Abonnenten

PCtipp-Spezialausgabe Office-Praxis

Was genau kann Office 2021? Wie nutze ich Teams oder wie erstelle ich Diagramme? Lässt sich ein PDF in ein Excel-Format verwandeln und welche Tricks gibts für Word? All diese Fragen beantwortet unsere digitale Spezialausgabe «Office-Praxis». Abonnenten lesen gratis!
© (Quelle: PCtipp)

Unsere Abonnentinnen und Abonnenten dürfen sich freuen, denn wir haben ein Geschenk auf Lager. Als Treuepräsent stellen wir ihnen unser neustes Spezialheft «Office-Praxis» kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine digitale Ausgabe, die via E-Paper-App und über das Heftarchiv auf pctipp.ch zugänglich ist.

Das Special umfasst folgende Themen

  • Das ist neu in Office 2021
  • Eigene Schriftart erstellen
  • Word-Parcours
  • Alles zu Teams
  • Heimbuchhaltung in Excel
  • Outlook optimal nutzen
  • Geheime Word-Tricks
  • Diagramme, aber richtig!
  • Vom PDF zu Excel
  • Office im Home Office
  • Bessere Teamarbeit
  • Entspannt mailen
  • Formatvorlagen clever einsetzen
  • Office als Webanwendung nutzen

Hier gehts zum Download der E-Paper-App für Android sowie für iOS. Und hier finden Sie den Link zur Spezialausgabe auf pctipp.ch:

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