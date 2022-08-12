12. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
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PCtipp-Spezialausgabe Office-Praxis
Was genau kann Office 2021? Wie nutze ich Teams oder wie erstelle ich Diagramme? Lässt sich ein PDF in ein Excel-Format verwandeln und welche Tricks gibts für Word? All diese Fragen beantwortet unsere digitale Spezialausgabe «Office-Praxis». Abonnenten lesen gratis!
Unsere Abonnentinnen und Abonnenten dürfen sich freuen, denn wir haben ein Geschenk auf Lager. Als Treuepräsent stellen wir ihnen unser neustes Spezialheft «Office-Praxis» kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine digitale Ausgabe, die via E-Paper-App und über das Heftarchiv auf pctipp.ch zugänglich ist.
Das Special umfasst folgende Themen
- Das ist neu in Office 2021
- Eigene Schriftart erstellen
- Word-Parcours
- Alles zu Teams
- Heimbuchhaltung in Excel
- Outlook optimal nutzen
- Geheime Word-Tricks
- Diagramme, aber richtig!
- Vom PDF zu Excel
- Office im Home Office
- Bessere Teamarbeit
- Entspannt mailen
- Formatvorlagen clever einsetzen
- Office als Webanwendung nutzen
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