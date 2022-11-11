11. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
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PCtipp-Spezialausgabe Security-Guide
Wie sichere ich meine Daten unter Windows? Kann man im Internet anonym surfen und geschützt einkaufen? Und wie funktionieren die aktuellen Schädlinge eigentlich? Diese und noch mehr Fragen beantwortet Ihnen unser PCtipp-Spezial «Security-Guide».
PCtipp-Abonnentinnen und Abonnenten habens gut: Wir stellen ihnen wieder ein wertvolles Sammelsurium rund um ein Spezialthema zur Verfügung. Dieses Mal im Fokus: Sicherheit. Das kostenlose, digitale Spezialheft umfasst folgende Themen:
- Backup mit Windows
- Cloud-Backup mit NAS
- Privates Surfen mit Firefox
- Sicher durchs ganze Jahr
- Phishing-Checkliste
- Onlinekauf ohne Frust
- Windows 11 absichern
- Java ohne Ärger
- Anonym im Internet mit VPN
- Vorsicht: Getarnte Werbung & Co.
- Makros bändigen gegen Schädlinge
- Kleinanzeigen: Achtung vor Betrug
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