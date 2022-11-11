PCtipp-Spezialausgabe Security-Guide

PCtipp-Abonnentinnen und Abonnenten habens gut: Wir stellen ihnen wieder ein wertvolles Sammelsurium rund um ein Spezialthema zur Verfügung. Dieses Mal im Fokus: Sicherheit. Das kostenlose, digitale Spezialheft umfasst folgende Themen:

Backup mit Windows

Cloud-Backup mit NAS

Privates Surfen mit Firefox

Sicher durchs ganze Jahr

Phishing-Checkliste

Onlinekauf ohne Frust

Windows 11 absichern

Java ohne Ärger

Anonym im Internet mit VPN

Vorsicht: Getarnte Werbung & Co.

Makros bändigen gegen Schädlinge

Kleinanzeigen: Achtung vor Betrug

Als Abonnentin gelangen Sie via nur einem Klick zum digitalen Spezialheft. Das gesamte Team wünscht viel Vergnügen beim Schmökern und Erfolg beim Umsetzen!

Die digitale Spezialausgabe ist auch via E-Paper-App verfügbar - für Android- sowie für iOS-Geräte.