PDF auf zwei A4-Seiten vergrössert ausdrucken

Lösung: Der kostenlose PDF-XChange Viewer kann das. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass Sie die Free-Version erwischen. Danach stellen Sie unter Edit/Preferences/Languages die Sprache auf Deutsch um. Wenn Sie die ausgegrauten Professional-Funktionen ausblenden möchten, besuchen Sie an derselben Stelle noch die Kategorie Registrierung und pflanzen ein Häkchen bei «Eingeschränkte PRO-Funktionen in der freien Version ausblenden».

Öffnen Sie jetzt Ihre PDF-Datei und das Menü Datei/Drucken. Hier greifen Sie im Bereich «Seiten aufbereiten» z. B. zur Skalierungsart «Alle Seiten aufteilen». Verringern oder erhöhen Sie mit Blick auf die Vorschau die «Vergrösserung» stufenweise, bis die Blattaufteilung sitzt.

Dieser vielseitige PDF-Betrachter bietet noch viele weitere nützliche Funktionen. Interessant sind etwa auch die Kommentier-, Markier- und Zeichnungswerkzeuge. (PCtipp-Forum)