PDF-Datei wird immer zu gross

Wofür brauchen Sie die PDF-Datei? Wenn Sie die PDF-Datei an eine Druckerei übermitteln sollen, dann hüten Sie sich bitte vor jeglichen Optimierungsgelüsten! Für den Druck brauchts nämlich Top-Qualitäts-PDFs. Da sind Schriften, Bilder etc. möglichst komplett und in möglichst hoher Auflösung eingebettet. Ein für Druckzwecke fabriziertes PDF wird darum zwangsläufig grösser als eines, das Sie zu Infozwecken an Kollegen per E-Mail versenden oder auf Ihre Webseite stellen. Für Letzteres wiederum sollten Sie zu Optimierwerkzeugen greifen, denn Mailanhänge sollten immer noch nicht zu gross sein und beim Anklicken eines PDFs im Browser will man auch nicht ewig auf die Datei warten.

Das bedeutet: Wenn Sie PDFs für beide Zwecke brauchen, dann erstellen Sie zwei verschiedene Dateien, nämlich einmal für Onlinezwecke, einmal für Druckzwecke. Machen Sie es am Dateinamen kenntlich, welche Datei welchem Zweck dient, indem Sie die Files beispielsweise «MeinPDF_print.pdf» und «MeinPDF_web.pdf» nennen.

An welchen Schrauben kann man drehen?

Wir zeigen die Möglichkeiten mit Windows-Bordmitteln und mit einem Gratis-PDF-Programm. Unter anderen Betriebssystemen und mit anderen Werkzeugen funktioniert es aber in der Regel sehr ähnlich.

PDF/XPS-Dokument erstellen: Die meisten Windows-Anwender dürften inzwischen über die Microsoft-eigene Funktion zum Exportieren von PDFs verfügen. Hier sind die Einstellungsmöglichkeiten gering, aber es gibt immerhin eine Möglichkeit. Angenommen, Sie hätten eine Word-Datei, die Sie als PDF speichern wollen. Öffnen Sie in Word Datei/Exportieren und greifen Sie zu PDF/XPS-Dokument erstellen. Wählen Sie den Dateityp PDF aus und werfen Sie einen Blick auf den Bereich unterhalb des Dateityps. Hier finden Sie bei «Optimieren für» zwei Varianten: Standard und Minimale Grösse. Für Druckzwecke greifen Sie mit Vorteil zu «Standard», für Onlinezwecke zu «Minimale Grösse».