PDF-XChange Viewer Free in Deutsch

Lösung: Der PDF-XChange Viewer Free ist ein nützlicher PDF-Betrachter. Damit ist er eine der vielen Alternativen zum Adobe Reader.

Im Programm lässt sich die Sprache wie folgt umschalten: Gehen Sie zu Edit/Preferences und klicken Languages an. Aktivieren Sie die Option «Choose custom language» und wählen Sie darunter «German» aus. Nach einem Klick auf OK oder Apply (Übernehmen) schalten die Menüs umgehend auf Deutsch um. (PCtipp-Forum)