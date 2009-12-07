7. Dez 2009
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
PDF-XChange Viewer Free in Deutsch
Problem: Das Öffnen von PDF-Dateien erledigt auf meinem PC der PDF-XChange Viewer. Gibt es den auch in Deutsch - oder lässt sich die Sprache des Programms umschalten?
Lösung: Der PDF-XChange Viewer Free ist ein nützlicher PDF-Betrachter. Damit ist er eine der vielen Alternativen zum Adobe Reader.
Im Programm lässt sich die Sprache wie folgt umschalten: Gehen Sie zu Edit/Preferences und klicken Languages an. Aktivieren Sie die Option «Choose custom language» und wählen Sie darunter «German» aus. Nach einem Klick auf OK oder Apply (Übernehmen) schalten die Menüs umgehend auf Deutsch um. (PCtipp-Forum)
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