25. Jan 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
PDF-XChange-Viewer: separate Fenster statt Tabs
Wie lassen sich im PDF-Exchange-Viewer mehrere Dateien gleichzeitig betrachten?
Dasselbe hatten wir bereits einmal für den Adobe Reader und für den Foxit-Reader: Genau wie jener stellt auch der PDF-XChange-Viewer die Files in Reitern dar, sobald mehrere geöffnet sind. Vielen Anwendern wären aber separate Fenster lieber.
Lösung: Dieses Verhalten lässt sich auch im PDF-Exchange-Viewer umstellen. Öffnen Sie im Menü Bearbeiten den Befehl Grundeinstellungen.
In der linken Spalte klicken Sie auf Allgemein. Deaktivieren Sie im Bereich «Mehrere Dokumente» den Punkt Dokument-Reiter. Klicken Sie auf OK.
Jetzt sind die Tabs gegessen. Öffnen Sie einmal zwei PDF-Dateien und gehen Sie zu Fenster/Nebeneinander. (PCtipp-Forum)
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