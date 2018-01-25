PDF-XChange-Viewer: separate Fenster statt Tabs

Dasselbe hatten wir bereits einmal für den Adobe Reader und für den Foxit-Reader: Genau wie jener stellt auch der PDF-XChange-Viewer die Files in Reitern dar, sobald mehrere geöffnet sind. Vielen Anwendern wären aber separate Fenster lieber.

Lösung: Dieses Verhalten lässt sich auch im PDF-Exchange-Viewer umstellen. Öffnen Sie im Menü Bearbeiten den Befehl Grundeinstellungen.