PDFs optimal nutzen

Das Portable Document Format (PDF) gehört zu den essenziellen Dateifor­maten, denen Sie im Computeralltag immer wieder begegnen. Es gibt wohl kaum einen Anwender, der es nicht in der einen oder anderen Form nutzt, da es viele Vorteile bietet. So hat Adobe dafür gesorgt, dass ein PDF unabhängig vom genutzten Gerät und der verwendeten Software immer wie das Original aussieht.

Es ist also nicht von Bedeutung, ob es zum Beispiel auf Windows erzeugt, unter macOS bearbeitet und unter Linux betrachtet wird. Für alle Nutzer sieht es immer gleich aus und kann überall identisch ausgedruckt werden. Ausserdem können PDFs Texte, Bilder, Grafiken oder Formulare enthalten. Die bei MS-Office-Dokumenten immer wieder auftretenden, lästigen Konvertierungsprobleme zwischen verschiedenen Anwendungen und Plattformen gibt es bei PDFs nicht, da ihre Eigenschaften seit 2001 in mittlerweile mehr als einem Dutzend ISO-Normen festgeschrieben wurden.

PDFs sind überall

Bereits ein frisch installiertes Windows kann PDF-Dateien von Anfang an öffnen und ausdrucken. Als mitgeliefertes Betrachtungsprogramm nutzt Microsoft den Edge-Browser, Bild 1. Er unterstützt die wichtigsten Grundfunktionen wie Öffnen, Drehen und Zoomen. Zudem können Sie damit kleinere Bearbeitungen durchführen und farbige Markierungen, Zeichnungen oder Textfelder ins PDF einfügen.