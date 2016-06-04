Per Handy und Twint bezahlen – so gehts

Ein mobiles Portemonnaie auf dem Handy kann eine praktische Sache sein. Nur haben sich wohl zahlreiche KonsumentInnen in der Schweiz gefragt, welche Lösung sie sich denn einrichten sollten: Twint oder Paymit? Diese Frage ist nun geklärt: Die beiden Fraktionen vereinen ihre Zahlungsmethode vorerst unter dem Namen Twint. Später wird es wohl eine Änderung des Namens geben sowie ein grösseres Update. An der Funktion dürfte sich aber im Grossen und Ganzen wenig ändern.

Die Läden, die bereits Zahlungen mit Twint unterstützen, finden Sie hier https://www.twint.ch/stores/. Es gibt darunter haufenweise Restaurants, Cafés, Kleiderläden, Bäckereien, grosse Geschäfte wie Coop, die Post und noch viele mehr. Ferner gibts auch Banken, die Twint unterstützen. Wenn Sie deren Onlinebanking benutzen, können Sie sehr einfach Geld von Ihrem Konto auf Ihre Twint-Brieftasche übertragen. Zu den unterstützten Instituten gehören: Zunächst die Post, deren Tochterfirma Twint ist, dann diverse Kantonalbanken, die Hypo Lenzburg, Valiant, die Bank Coop und bald auch BSU, Bernerland und die Migrosbank. Wer kein Konto bei einer unterstützten Bank hat, kann zum Aufladen seines Guthabens eine Überweisung tätigen, ein Lastschriftverfahren einrichten oder einfach bei Bedarf zum Beispiel bei einer Coop-Kasse mit Twint-Beacon einen Gutscheincode kaufen.

Wer gern per Handy bezahlt, für den spricht nichts dagegen, sich Twint jetzt einzurichten, sofern man ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem sein eigen nennt.

Und so geht die Sache

Surfen Sie per Handy auf die Webseite twint.ch und tippen Sie auf den Button zur mit Ihrem Smartphone kompatiblen Twint-App. Installieren Sie die App und starten Sie sie. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der App auf Registrieren. Jetzt gehts zum Einrichten der Zahlungsmöglichkeit. Im ersten Dialog geben Sie Ihre Mobile-Telefonnummer ein. Sie können diese im normalen Format eingeben (0799999999); sie wird automatisch ins korrekte internationale Format umgewandelt (+41 79 999 99 99)