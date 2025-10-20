Philip Maloney: Hier finden Sie die Kulthörspiele kostenlos

Wer kennt ihn nicht, den kultigen Detektiv des Schweizer Radios? Philip Maloney erlebte jahrzehntelang seine Abenteuer im Radio, immer sonntags zwischen 11 und 12 mittags auf SRF 3. Nachdem Michael Schacht, die Stimme des Whiskey trinkenden und Steak essenden Detektivs mit der rauchigen Stimme, letztes Jahr verstorben ist, beschloss Autor Roger Graf die Serie einzustellen.

Die Legende lebt aber weiter und die gut 400 bisherigen Folgen stehen auf der Website des Schweizer Radios kostenlos zum Anhören bereit. Und auch auf Streaming-Portalen wie etwa Spotify gibt es Playlists mit hunderten von Maloney-Folgen (siehe Code unten). Viel Vergnügen!