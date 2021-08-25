Philips Hue Bluetooth: Timer für smarte Lampen erstellen

Die Philips-Hue-Bluetooth-App ist für Android und iOS verfügbar. Wer eine Hue Bridge besitzt, für den gibts diese Philips-Hue-App. Wie Sie übrigens eine Philips-Hue-Lampe zu Google Home hinzufügen und via Sprache bzw. Google Assistant steuern, ist in diesem Tipp erklärt.

Hinweise: Routinen werden ausgesetzt, wenn die Lampe nicht mit Strom versorgt wird (also z.B. über Nacht). Dies wurde mit der Philips-Hue-Bluetooth-App für Android (Version 1.31.0) durchgeführt.