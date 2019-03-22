«phonetischer Name» bei Android-Kontakten: Was ist das?

Lösung:

Öffnen Sie die Kontakte-App (haben Sie die aktuellste Version installiert?) Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um einen neuen Kontakt hinzufügen. Scrollen Sie ein wenig nach unten. Je nach App müssen Sie auf etwas wie Weitere Felder oder Mehr anzeigen tippen, um die Übersicht aufzuklappen. Sagen wir, Sie möchten den phonetischen Vornamen hinterlegen. Tippen Sie auf dieses Feld. Sie können diesen nun entweder schriftlich oder akustisch hinterlegen. Für letzteres: Tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol über der Tastatur. Jetzt können Sie den Vornamen per Spracheingabe einfügen.

Nützlich ist diese Funktion hauptsächlich, wenn jemand den phonetischen Namen über die Spracheingabe verwenden möchte, also beispielsweise durch «Hey Google, ruf XY an». So muss man den Namen dann nicht künstlich anders aussprechen.

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 8.0.0) getestet.