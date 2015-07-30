Photoshop Elements: Export-Befehl inaktiv

Einige Nutzer von Photoshop Elements dürften sich irgendwann einmal darüber gewundert haben, dass im Menü Datei die Befehle Exportieren und Automatisierungswerkzeuge ausgegraut erscheinen – und somit gar nicht benutzbar sind.

Lösung: Bei einigen Bildbearbeitungsprogrammen ist es üblich, fertig bearbeitete Bilder für die definitive Verwendung nicht ins neue Format zu «speichern», sondern ins Zielformat zu exportieren. So ist das zum Beispiel in der Open-Source-Bildbearbeitung The Gimp.