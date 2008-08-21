Tipps & Tricks
Picasa: Wo sind die Originalbilder?
Lösung: Wenn ein Bild in Picasa geändert und gespeichert wird, landet das Originalbild in einem versteckten Ordner namens «Originals» im gleichen Verzeichnis. Picasa weist beim Speichern darauf hin, sofern Sie das Häkchen nicht setzen: «Es wird eine Sicherung dieser Datei durchgeführt».
Das ist auch der Grund, warum der Ordner immer grösser wird. Ein Vorteil ist, dass in Picasa darum jede Änderung wieder rückgängig gemacht werden kann, solange «Originals» vorhanden ist.
Lassen Sie den versteckten Ordner anzeigen, indem Sie im Windows-Explorer Extras/Optionen öffnen, ins Register Ansicht wechseln und bei «Versteckte Dateien und Ordner» die Option «Alle Dateien und Ordner anzeigen» aktivieren. Bestätigen Sie das mit OK, schon erscheint der «Originals»-Ordner. (PCtipp-Forum)
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