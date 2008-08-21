Picasa: Wo sind die Originalbilder?

Problem: Ich bearbeite meine Fotos mit dem Bearbeitungsprogramm Picasa. Eigentlich dachte ich, die Originaldateien blieben erhalten. Nach dem Bearbeiten stelle ich fest, dass in meinem Bilder-Ordner («Reisen») zwar mehr MB enthalten sind als vorher, die Original-Bilder aber nirgends zu sehen sind.

Picasa weist auf die Sicherung des Originals hin © Quelle: PCtipp.ch