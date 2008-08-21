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Gaby Salvisberg
21. Aug 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Picasa: Wo sind die Originalbilder?

Problem: Ich bearbeite meine Fotos mit dem Bearbeitungsprogramm Picasa. Eigentlich dachte ich, die Originaldateien blieben erhalten. Nach dem Bearbeiten stelle ich fest, dass in meinem Bilder-Ordner («Reisen») zwar mehr MB enthalten sind als vorher, die Original-Bilder aber nirgends zu sehen sind.

Picasa weist auf die Sicherung des Originals hin

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wenn ein Bild in Picasa geändert und gespeichert wird, landet das Originalbild in einem versteckten Ordner namens «Originals» im gleichen Verzeichnis. Picasa weist beim Speichern darauf hin, sofern Sie das Häkchen nicht setzen: «Es wird eine Sicherung dieser Datei durchgeführt».

Picasa weist auf die Sicherung des Originals hin

 © Quelle: PCtipp.ch

Das ist auch der Grund, warum der Ordner immer grösser wird. Ein Vorteil ist, dass in Picasa darum jede Änderung wieder rückgängig gemacht werden kann, solange «Originals» vorhanden ist.

Der versteckte Ordner lässt sich problemlos öffnen

 © Quelle: PCtipp.ch

Lassen Sie den versteckten Ordner anzeigen, indem Sie im Windows-Explorer Extras/Optionen öffnen, ins Register Ansicht wechseln und bei «Versteckte Dateien und Ordner» die Option «Alle Dateien und Ordner anzeigen» aktivieren. Bestätigen Sie das mit OK, schon erscheint der «Originals»-Ordner. (PCtipp-Forum)

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