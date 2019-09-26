PIN und PUK verloren: Was tun?

Schnell ists passiert: Man greift zum Handy und vertippt sich dreimal nacheinander bei der Eingabe der PIN. Dann nämlich fragt die SIM-Karte nach dem PUK, dem sogenannten «Personal Unblocking Key». Der PUK-Code ist wie die PIN («Personal Identification Number») ein auf der Chipkarte gespeicherter elektronischer Schlüssel. Die Nervosität schlägt in eine Panikattacke um: Wo ist bloss dieses ausgestanzte Kärtchen? Sie können sich nun entweder stundenlang einen Pfad durch den Papierdschungel Ihrer Ablagefächer schlagen und dabei vor sich hin fluchen – oder, und das wissen viele Nutzer nicht, mit ein paar wenigen Klicks den PUK-Code wieder hervorkramen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den PUK bei Swisscom, Sunrise und Salt wiederfinden.

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Surfen Sie zu swisscom.ch und loggen Sie sich nach einem Klick auf Kundencenter (oben rechts, mit Zahnrad-Icon) in Ihr Swisscom-Konto ein. In der linken Spalte gehen Sie zu Mobile und klicken gegebenenfalls unterhalb Ihres Geräts auf Details öffnen. Hier entdecken Sie bei Einstellungen & Diensteden Punkt PUK anzeigen. Gerettet!