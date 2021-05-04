PIN vergessen – wie setze ich mein Galaxy S7 auf Werkseinstellungen zurück?

Sie nehmen ein altes Galaxy-Smartphone zur Hand und möchten das mal wieder verwenden. Doch – wie lautete gleich die PIN? Wenn Sie dies trotz mehrerer Versuche nicht herausbekommen, gibt es mehrere Wege, das Handy zu entsperren.

Nehmen wir an, das Gerät wurde lange nicht verwendet und ohne PIN können Sie es nicht starten. Sie haben zudem keinen Zugriff auf Find My Mobile von Samsung, mit dem Sie es auch entsperren könnten, haben keinen Fingerabdruck oder ein Muster zum Entsperren hinterlegt und darum bleibt noch der Weg, das Galaxy-Smartphone zurückzusetzen.

Wie das geht, zeigt PCtipp am Beispiel eines Galaxy S7 von Samsung, das schon eine Weile in der Schublade Ferien gemacht hat. Dies sollte auch mit einem S7 Edge funktionieren. Die Betriebssystem-Version des nicht mehr taufrischen Samsung-Handys ist Android 8.0. Bei anderen alten Galaxy-Handys können die Tasten-Kombinationen variieren.

Hinweis: Die Reset-Einstellungen werden nur auf Englisch angezeigt.

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So funktionierts