Podcasts über die Fritz!Box hören – so gehts!

Dank des Fritz!Mediaservers ist es auch möglich, Podcasts-Feeds zu speichern. Die Fritz!Box checkt diese selbstständig und liefert die Podcasts dann an alle Geräte, die Zugang haben zum Fritz!Mediaserver. Also eigentlich alle audiofähigen Geräte, die sich im selben WLAN befinden (Smartphone, Fernseher ...)