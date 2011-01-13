Port weiterleiten (Port Forwarding) für VNC

Lösung: Geht ein PC direkt mit einem Modem ins Internet, erhält dieser eine IP-Nummer (IP-Adresse) zugewiesen, über die er erreicht werden kann. Dabei handelt es sich beim derzeitig verbreiteten IPv4-Standard um eine vierteilige Zahl mit Werten zwischen jeweils 0 und 255, etwa «123.45.1.234».

Anders in Ihrem Fall: Da befindet sich der Computer in einem eigenen Netzwerk, das per Router mit dem Internet verbunden ist. Somit besitzt lediglich der Router eine öffentliche erreichbare IP-Adresse, während die angeschlossenen Computer über private IP-Nummern verfügen – meist nach dem Schema 192.168.X.X.

Um von aussen auf Ihren PC zuzugreifen, reicht deshalb Ihre Internet-IP-Adresse nicht aus. Denn der Router weiss nicht, an welchen angeschlossenen PC die Anfrage weitergeleitet werden soll. Um das Problem zu lösen, muss auf dem Router eine Weiterleitung für einen bestimmten Port (quasi ein Kanal) eingerichtet werden. Welcher Port das ist, hängt von der Software ab, mit der Sie auf den PC zugreifen wollen. Im vorliegenden Beispiel von UltraVNC ist das normalerweise der Port 5900. In einigen Programmen können Sie auch einen eigenen Port festlegen.

Hinweis: Das Vorgehen ist bei jedem Router unterschiedlich. Die Begriffe können deshalb leicht variieren.

1. Rufen Sie dazu die Kontrolloberfläche Ihres Routers aus, die Sie meist im Browser über die Adresse «http://192.168.0.1» oder «http://192.168.1.1» erreichen. Benutzername und Passwort entnehmen Sie falls nötig aus dem Handbuch des Geräts.

2. Öffnen Sie nun den Menüpunkt «Port Forwarding» oder «Port-Weiterleitung». Je nach Gerät ist die Option auch unter «NAT» versteckt, siehe Screenshot.

3. Aktivieren Sie das Häkchen und geben Sie nun unter «Name» eine beliebige Bezeichnung für die Weiterleitung ein.

4. Unter «Incoming Ports» (bzw. «External Ports») geben Sie nun die weiterzuleiteten Ports ein. Diese sollten in der Bedienungsanleitung des verwendeten Programms stehen. In unserem Beispiel soll lediglich Port «5900» weitergeleitet werden. Dieser Port wird für den Direktzugriff auf den PC via UltraVNC benötigt.

5. Unter «Port Translation» (bzw. «Internal Ports») können Sie bestimmte Ports auf andere Ports umleiten. In der Regel kann diese Einstellung aber leer gelassen werden.