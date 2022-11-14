Post: Pakete und Briefe in der App frankieren – so gehts

Wer kaum noch Briefe schreibt, hat vermutlich wie die Autorin keine Briefmarkenbögen im heimischen Büro rumliegen. Wird dann doch mal eine Karte oder ein Brief verschickt, gibts die (altmodische) SMS-Briefmarke, um ein Couvert zu frankieren. Nun endlich gibt es bei der Post eine digitale Alternative zur SMS-Briefmarke. Denn: Die App der Schweizerischen Post (Android, iOS) hat soeben ein Update erhalten. Jetzt kann man direkt in der Post-App Briefe und Pakete frankieren. Ähnlich wie bei der SMS-Briefmarke erhält man nach der Bezahlung einen Briefcode, den man auf den Umschlag bzw. das Paket schreibt. Dieser Code ist 10 Tage gültig und kann nur einmal verwendet werden. Paketetiketten können Sie entweder selbst ausdrucken oder in einer Filiale ausdrucken lassen und aufgeben. Mehr zur DigitalStamp hier.

Hinweis 1: Die SMS-Briefmarke scheint es weiterhin zu geben. SMS-Briefmarken sind ausschliesslich für A-Post-Standardbriefe Inland bis Format B5 (25 × 17,6 cm), bis 100 Gramm und bis 2 cm Dicke zulässig.