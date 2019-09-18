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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

PostFinance: vom Kästchen zur App

Starten Sie die App und tippen Sie auf «E-Finance»

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Mit der Schaltfläche «Aktivierung starten» beginnt die Umwandlung

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Akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen – wohl oder übel

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Wählen Sie die obere Option, denn das Kästchen haben Sie ja bereits

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Geben Sie die Nummer der Karte auf ihrer Rückseite ein

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Lesen Sie den Code (1) ab, geben Sie ihn im Kästchen samt PIN ein und übertragen Sie das Resultat in die App (2)

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Aktivieren Sie das neue Login für Ihr Konto

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Bestätigen Sie, dass Sie in Zukunft Face ID (resp. den biometrischen Zutritt Ihres Smartphones) verwenden wollen

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Geben Sie das Kennwort zu Ihrem Konto ein, wie Sie es auch beim Login im Browser eingeben würden

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Bestätigen Sie, dass der Verzicht auf das Kennwort Ihrem Willen entspricht

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Das wars. Jetzt ist die App in der Lage, alle Transaktion ohne Hilfe von aussen zu bewältigen

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