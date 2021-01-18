Diese Power-Tools sind für Windows 10 unverzichtbar

Es gibt in den FancyZones noch generelle Einstellungen, die eine Überlegung wert sind. Hold Shift key to activate zones while dragging bedeutet, dass Sie die Shift-Taste drücken müssen, während Sie per Maus ein Fenster in die gewünschte Zone ziehen. Damit bleiben Sie flexibel und können ein Fenster ohne gedrückte Maustaste auch mal an eine beliebige Stelle schieben. Mittels Override Windows Snap hotkeys (Win+Arrow) to move windows between zones können Sie die Windows-­eigene Funktion Aero Snap übergehen. Wenn Sie also Windowstaste+Linkspfeil drücken, wird das aktive Fenster nicht mehr Windows-üblich in die linke Bildschirmhälfte eingepasst, sondern in die nächste Zone. Falls ein Fenster nicht nur zwischen Zonen auf einem Bildschirm wandern soll, sondern auch auf Zonen auf dem Zweit- oder gar Drittbildschirm Platz nehmen darf, aktivieren Sie auch Move windows between zones across all monitors when snapping (Win+Arrow).

Soll beispielsweise ein Word-Fenster immer in der gleichen Zone erscheinen? Aktivieren Sie Move newly created windows to their last known zone. Interessant dürfte für die meisten auch dies sein: Show zones on all monitors while dragging a window. Damit erscheinen alle Zonen auf allen Monitoren, während Sie ein Fenster mit Shift+Maus in eine Zone ziehen wollen.

File Explorer Preview

Weit schneller erklärt als FancyZones ist das PowerToy File Explorer Preview. Es befähigt den Datei-Explorer, im Vorschaufenster auch Inhalte von Vektorgrafiken wie .svg-Dateien und von Markdown-Dateien mit Endung .md anzuzeigen. Ist die Funktion aktiviert, wechseln Sie im Datei-Explorer zu Ansicht und

aktivieren Vorschaufenster. Der Inhalt einer angeklickten .svg- oder .md-Datei sollte nun rechts erscheinen, wie es das bisher für andere Dateitypen (etwa Bilder) schon tat. Eine kleine, für viele vielleicht unwichtige Sache, aber manche haben es wohl vermisst.

Toys: Image Resizer, Keyboard Manager, PowerRename, Run, Shortcuts

Image Resizer

Wieder auf mehr Interesse dürfte dieses praktische Werkzeug stossen. Brauchen Sie für Social Media oder für Ihre Webseite häufig Bilder in einer bestimmten Auflösung? Natürlich könnten Sie jedes Mal Ihre Bildbearbeitung starten und dort eine Batch-Konvertierung anstossen. Bei häufig genutzten Formaten ist das aber gar nicht nötig.

Aktivieren Sie in den PowerToys den Image Resizer. Bei Image sizes sind einige typische Grössen für klein (small), mittel (medium), gross (large) und fürs Handy (Phone) schon vorgegeben. Sie können diese anpassen oder via Add size neue Grössen festlegen, die Sie immer wieder brauchen. Darunter finden Sie einige fortgeschrittene Einstellungsmöglichkeiten. Interessant ist hier auch File. Damit keine Dateien überschrieben werden, speichert der Image Resizer die Bilder neu, standardmässig mit dem Ursprungsnamen, gefolgt vom Namen der Dateigrösse in Klammern. Das können Sie hier umstellen.