PowerPoint - Den gesamten Text auf einmal markieren

Um den den gesamten Text einer Präsentation zu markieren müssen Sie in die Gliederungsansicht wechseln. In dieser Ansicht können Sie alles mit der Tastenkombination CTRL+A markieren.

In PowerPoint 97 war der Menüpunkt "Gliederungsansicht" im Menü ANSICHT vorhanden.

In PowerPoint 2000 ist diese Ansicht zwar nicht mehr sichtbar vorhanden, da er gemäss Microsoft in die Normalansicht integriert wurde. Sie können ihn jedoch hinzufügen, indem Sie folgende Schritte ausführen:

Wählen Sie über das Menü EXTRAS/ANPASSEN das Register "BEFEHLE". In der Kategorie "Ansicht" finden Sie auch den Befehl "Gliederung". Packen

Sie nun diesen Befehl mit der Maus und ziehen Sie ihn mit "Drag & Drop" in das Menü ANSICHT an die gewünschte Stelle.