PowerPoint: Direkt im Vollbildmodus zeigen

Lösung: Das kommt darauf an, ob Sie die Präsentation weitergeben und ob sie weiterbearbeitet werden soll. Wenn Sie sie einfach auf Ihrem PC abspielen wollen, lassen Sie die Datei, wie sie ist. Einfach mit der rechten Maustaste auf die PowerPoint-Datei (*.ppt oder *.pptx) klicken und Anzeigen (XP/Office 2003) oder Einblenden (Vista/Office 2007) anwählen.

Falls Sie sie weitergeben, klicken Sie oben links auf den Office-Knopf, gehen zu Speichern unter und wählen PowerPoint-Präsentation. Beim genauen Dateityp müssen Sie selbst entscheiden: Wählen Sie .ppsx, wenn die Datei auf einem PC mit Office 2007 angezeigt werden soll. Nehmen Sie stattdessen .pps, wenn der Empfänger noch eine ältere Office-Version hat (Office 97 bis 2003).

Beim Doppelklick auf eine *.pps/*.ppsx-Datei öffnet sich die Präsentation automatisch im Vollbildmodus. (PCtipp-Forum)