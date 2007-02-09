PowerPoint-Folien zufällig abspielen

PowerPoint selbst kann die Folien einer Präsentation nur in der festgelegten Reihenfolge abspielen. Es gibt jedoch ein Add-in, das ein Makro beinhaltet, und dieses Makro ermöglicht die zufällige Wiedergabe von Folien. Laden Sie sich das Add-in "Random Slide Show" [1] am besten als ZIP-File herunter. Dieses ZIP entpacken Sie in einen beliebigen Ordner, dann starten Sie PowerPoint und stellen zunächst die Makrosicherheit auf "niedrig", d.h. Sie weisen PowerPoint an, Makros abzuspielen. Dann gehen Sie ins Menü "Extras/Add-ins" und klicken auf die "Neu"-Schaltfläche. Suchen Sie den Ordner, in dem Sie das ZIP ausgepackt haben und installieren Sie das Add-in "randomSlideshow".

Im PowerPoint hat sich jetzt ein neues Menü "TM" hinzugesellt, das die Random Slide Show enthält. Über dieses Menü können Sie die Zufallswiedergabe von PowerPoint-Folien aktivieren.