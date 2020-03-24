PowerPoint-Inhalt in Word-Datei übernehmen

Für eine Veranstaltung haben Sie eine PowerPoint-Präsentation erstellt. Nun ist die Veranstaltung ausgefallen. Vielleicht war es der Jahresbericht für eine Mitgliederversammlung. Mangels Veranstaltung wollen Sie die Mitglieder nun auf anderem Weg übers Vereinsjahr informieren.

Klar könnten Sie die Folien einfach in ein PDF exportieren. Das ginge direkt aus PowerPoint heraus via Datei/Exportieren/PDF/XPS-Dokument erstellen. Wählen Sie als Dateityp PDF und klicken Sie auf Veröffentlichen. Das Resultat ist ein PDF, das Sie per E-Mail verschicken könnten.

Aber so richtig gut passt das eigentlich nicht. Sei es in gedruckter oder elektronischer Form, wäre es die falsche Lösung, die Präsentation einfach in dieser Form zu verschicken. Schliesslich erfordert ein schriftlicher Bericht einen anderen Inhalt, mehr Details und eine andere Darstellung als eine Präsentation mit PowerPoint und Redner.

Der Plan B wird also sein: Sie fassen die Inhalte Ihres Jahresberichts in einer Word-Datei zusammen. Zum Glück können Sie die Texte aus Ihrer PowerPoint-Datei sehr einfach in ein Word-Dokument übernehmen. Dort können diese Ihnen als Gedankenstütze dienen – und Sie müssen für Ihren Jahresbericht das Rad nicht komplett neu erfinden.

Lösung: Öffnen Sie Ihre Präsentation in PowerPoint. Gehen Sie im Reiter Ansicht im Bereich Präsentationsansichten zu Gliederungsansicht. In der linken Spalte erscheinen die Titel und die Textinhalte der einzelnen Folien. Drücken Sie dort Ctrl+A (Strg+A), um alle zu markieren, anschliessend Ctrl+C (Strg+C), um alles zu kopieren. Wechseln Sie zu Ihrem Word-Dokument und fügen Sie die Inhalte mit Ctrl+V (Strg+V) wieder ein. Jetzt können Sie dies als Grundlage Ihres schriftlichen Jahresberichts verwenden.