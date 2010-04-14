PowerPoint: Pfeil animieren

Lösung: Sie könnten versuchen, das Gewünschte mit der Animation «Wischen» zu erzielen.

Gehen Sie in PowerPoint 2007 zu Einfügen/Formen und wählen dort den Blockpfeil aus. Zeichnen Sie ihn in seiner Endgrösse ein. Lassen Sie den Pfeil angeklickt, wechseln zu Animationen und wählen «Wischen». Klicken Sie nun auf Benutzerdefinierte Animation, damit rechts die Details zum gewählten Effekt erscheinen. Hier können Sie die Richtung angebeben, in die der Pfeil wachsen soll: von unten, von links, von rechts oder von oben.

In PowerPoint 2003 gehts ganz ähnlich: Lassen Sie via Ansicht/Symbolleisten ggf. die AutoFormen einblenden und zeichnen Sie den Blockpfeil. Klicken Sie mit Rechts darauf, gehen zu Benutzerdefinierte Animation. Unter «Eingang» wählen Sie unter «Weitere Effekte» ebenfalls «Wischen» und «von links».

Und für Nutzer von OpenOffice.org Impress funktioniert dasselbe praktisch gleich wie in Office 2003. (PCtipp-Forum)