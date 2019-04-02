PowerPoint: Uhrzeitanzeige während Präsentation

Kopieren Sie diesen mit Ctrl+C (Strg+C), öffnen Sie mit Ctrl+T (Strg+T) einen neuen Browser-Tab und fügen Sie den SWF-Link mit Ctrl+V (Strg+V) wieder ein. Drücken Sie Enter, wird die SWF-Datei heruntergeladen.

Öffnen Sie den Download-Ordner, in dem die SWF-Datei gelandet ist. Ziehen Sie die Datei per Maus direkt auf die erste Folie, auf der Sie die Zeitangabe haben wollen. Drapieren Sie das (noch schwarze) Rechteck in der gewünschten Grösse in einer passenden Ecke. Mittels Rechtsklick und Vorschau können Sie prüfen, ob die Uhr auch wirklich ticken würde. Sie übernimmt übrigens die Uhrzeit Ihres Computers. Passt alles? Kopieren Sie jetzt das Uhr-Kästchen mit Ctrl+C (Strg+C) und fügen Sie es in jeder Folie mit Ctrl+V ein (Strg+V).