PowerToys - Der Werkzeugkasten für Windows

Die PowerToys für Windows haben bereits viele Jahre auf dem Buckel. Die ersten PowerToys erschienen im Jahr 2001 für Windows 95 und waren dafür gedacht, Profi-Anwendern dabei zu helfen, effizienter mit Windows zu arbeiten. Inzwischen sind die PowerToys zu einem riesigen Paket mit nützlichen Tools angewachsen, die jeder für sich nutzen kann – und das erst noch kostenlos. In diesem Artikel lernen Sie die praktischen kleinen Helferlein im Detail kennen. Dabei geben wir Ihnen wichtige Tipps zur Installation und zur Nutzung. Zudem stellen wir Ihnen unsere Favoriten vor.

PowerToys installieren

Es gibt mehrere Wege, sich die PowerToys auf den Rechner zu holen. Am einfachsten geht es über das Portal Github. Unter dem Link github.com/microsoft/powertoys/releases finden Sie stets die aktuelle Version. Laden Sie die passende Datei für Ihr System herunter und installieren Sie das Programmpaket.

Nach der Installation finden Sie ein PowerToys-Symbol im Infobereich Ihrer Taskleiste; also rechts unten neben der Uhr. Darüber lassen sich die Tools starten oder die Einstellungen ändern. Ausserdem finden Sie die Einstellungen im Startmenü: Wenn Sie hier ein Tool auswählen, sehen Sie im rechten Teil des Fensters eine kurze Beschreibung und eine Erklärung, wie Sie es ausführen. Ausserdem stecken hier die Einstellungen für die einzelnen PowerToys. In der Sammlung tummeln sich mittlerweile fast 30 Werkzeuge, die Ihre Arbeit mit Windows 10 und 11 erleichtern. Dieser Artikel stellt Ihnen die elf nützlichsten Werkzeuge vor, Bild 1.