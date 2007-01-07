7. Jan 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Präsentation am Ende stehen lassen
Ich habe eine Powerpoint-Präsentation «.pps» erstellt, in welcher Texte und ein Bild nacheinander eingeblendet werden. Was muss ich machen, damit mir das ganze Bild am Schluss auf dem Bildschirm bestehen bleibt und nicht gleich verschwindet? Was muss ich anstellen damit es die Bildschirmpräsentation nicht sofort beendet?
Damit die Folien am Ende stoppen, darf bei "Folienübergang" auf der letzen Folie die Einstellung "Automatisch zur nächsten Folie" NICHT aktiviert sein.
Auf diese Weise läuft die Präsentation bis zum Ende wie eingestellt und bleibt dann einfach stehen, bis ein Mausklick getätigt wird. Selbst diese Option kann deaktiviert werden, dann kann jedoch die Präsentation nur noch per Rechtsklick oder mit der Taste "ESC" beendet werden.
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