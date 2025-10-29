Praktische Miniaturansicht des Task-Managers

Den Windows-Task-Manager starten Sie am einfachsten über die Tastenkombination Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc). Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf der Taskleiste und wählen Task-Manager. Unter Windows 10 und 11 zeigt er im Reiter Leistung die Auslastung von CPU (Prozessor), Arbeitsspeicher (RAM) und weiteren wichtigen Komponenten an.

Blöd nur, wenn Sie zum Beispiel die RAM-Auslastung während der Arbeit etwas mitverfolgen wollen: Er nimmt auf dem Bildschirm relativ viel Platz ein.

Es gibt aber zwei Tricks, mit denen Sie seinen Platzbedarf etwas eindämmen und dennoch weiterverfolgen können, wie viel RAM etwa gerade belegt ist.

Variante 1: Einfach das Fenster verkleinern

Natürlich könnten Sie das Fenster etwas kleiner ziehen. Damit verschwindet die linke Spalte mit den Task-Manager-Rubriken. Sie sehen nur noch das Nötigste.