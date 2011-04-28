Praxis: Datenrettung mit Knoppix (2/2)

Im ersten Teil haben wir uns intensiv mit den Vorteilen des Knoppix-Systems beschäftigt und erklärt, wie man es nutzt und erste Schritte damit macht. Hier finden Sie diesen Artikel.

Jetzt dreht sich alles um die Datenrettung mit Knoppix. Der häufigste Einsatzzweck von Knoppix ist das Kopieren von Daten aus einem nicht mehr startfähigen Windows. Dazu booten Sie wie gehabt ab der Knoppix-DVD (wie das geht, lesen Sie hier). Danach können Sie auf alle Dateien Ihres Rechners zugreifen.

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Daten finden und retten

Machen Sie in Knoppix via Dateimanager zuerst das Laufwerk mit den gewünschten Daten ausfindig. In Windows XP ohne herstellerseitige Wiederherstellungspartition liegt das Laufwerk C: meist unter /hda1 oder /sda1. Ihre «Eigenen Dateien» finden Sie in einem Unterordner von /Dokumente und Einstellungen/Benutzername/.

Die Daten eines üblichen Windows 7 befinden sich unter /sda2. Bei /sda1 handelt es sich normalerweise um die 100 MB grosse Reparaturpartition, die Windows 7 bei der Installation erstellt. Sie werden im Dateimanager unter /sda2 die Ordner «Windows» und «Programme» respektive «Program Files» entdecken. Die Benutzerdaten liegen unter /Users/Benutzername/.