Praxis: Rechner optimieren via BIOS

Wer im BIOS (Basic Input Output System) seines PCs die richtigen Einstellungen macht, erhöht Leistung, Stabilität und Ergonomie. Das BIOS wird bei jedem Computerstart aufgerufen, noch bevor der Rechner das eigentliche Betriebssystem lädt. Es sorgt für das optimale Zusammenspiel zwischen Mainboard und Hardware-Komponenten. Dazu liest es die bestehende PC-Konfiguration aus. Abgefragt werden etwa Prozessor-, Grafikkarten-, Arbeitsspeicher- oder Festplattentyp. Weil Mainboard-Hersteller unmöglich alle Kombinationen von Hardware-Komponenten durchspielen können, bietet das BIOS dem Anwender die Möglichkeit, die Werte gezielt anzupassen. Das lohnt sich.

Der PCtipp gibt Ihnen im Folgenden einen detaillierten Einblick in die wichtigsten BIOS-Funktionen und zeigt in zehn Tipps, wie Sie Ihr PC-System garantiert schneller und effizienter machen. Unsere Einstellungen erklären wir am BIOS für Intels Mainboard DH55TC. Dessen Optionen entsprechen in den meisten Fällen den BIOS-Einstellungen anderer grosser Mainboard-Hersteller wie Asus, Gigabyte und MSI.

Welchen konkreten Nutzen ein Tipp bringt, ist immer erwähnt: Möglich sind eine bessere Leistung, weniger Stromverbrauch, ein niedrigerer Lärmpegel oder mehr Komfort.

Wichtig: An unsere BIOS-Tipps sollten sich nur fortgeschrittene Anwender wagen. Der PCtipp kann keine Garantie für allfällige Schäden übernehmen. Halten Sie sich genau an unsere Einstellungen. Sollte dabei etwas schiefgehen, hilft Ihnen die Passage «Rettung im Notfall», am Ende dieses Artikels. Weitere nützliche Tipps zum BIOS finden Sie im PCtipp 1/2009, S. 42, oder hier als Gratis-PDF.

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So gelangen Sie ins BIOS

So gelangen Sie ins BIOS

Das BIOS-Setup erreichen Sie bei allen PCs und Notebooks sehr ähnlich: Drücken Sie direkt nach dem Einschalten die Tasten F1, F2, F10 oder Del. Welche Taste Sie betätigen müssen, steht einerseits beim PC-Start auf dem Monitor, andererseits auch im Handbuch zum Mainboard.