Praxis: Welches Word-Format verwenden?

Um eine einzelne Datei im DOC-Format zu sichern, wählen Sie beim Speichern unter «Dateityp» die Option Word 97-2003-Dokument (Bild1, Punkt A). Sie können das Format auch zum Standard erklären: Öffnen Sie dazu das Office-Menü links oben und klicken Sie auf Word-Optionen (in Word 2010: Datei/Optionen). Gehen Sie in der linken Spalte zum Eintrag Speichern und wählen Sie auf der rechten Seite ganz oben das DOC-Format im Einblendmenü aus (Bild 2).

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DOCX, die Wachablösung

DOCX: die Wachablösung

Das Format DOCX ist das Resultat von Microsofts Bemühungen, das betagte DOC zu entstauben und zu modernisieren. Das neue Format basiert auf der Dokumentensprache XML, die besser strukturierte Dateien ermöglicht und damit auch den Datenaustausch mit anderen Systemen erleichtert. Darüber hinaus lassen sich Dokumente nach einem Absturz einfacher rekonstruieren, sodass sich für den Anwender ein echter Mehrwert bietet.