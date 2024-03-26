Praxistipps für ChatGPT

Der Chatbot ChatGPT der Firma OpenAI hat es geschafft, praktisch aus dem Nichts zu einer der am weitesten verbreiteten KI-Anwendungen zu werden. Das allein wäre nicht Grund genug, diese künstliche Intelligenz genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber tatsächlich ist sie so fortschrittlich, dass alle von ihr profitieren können.

Wir zeigen in diesem Artikel viele praktische Beispiele und Anwendungen für die Nutzung im Alltag und im beruflichen Umfeld. Sie können direkt mit den von uns vorgeschlagenen Beispielen arbeiten, um zu sehen, was ChatGPT leistet. Oder noch besser: Sie passen die Beispiele auf Themen an, die Sie persönlich interessieren (und bei denen Sie abschätzen können, ob die Antworten für Sie tatsächlich brauchbar sind).

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein sogenanntes Large Language Model (LLM) – ein KI-Modell, das darauf trainiert wurde, Sprache zu verstehen und Texte zu generieren. Um das zu können, arbeitet das Modell mit Wahrscheinlichkeiten und nicht mit echter Intelligenz.

Aufgrund der riesigen Menge an Texten, die im Modell enthalten sind, kommen meist elegant formulierte und oft auch richtige Antworten heraus. Ein grundlegendes Problem ist aber: Gibt es zu einer Frage keine klare Antwort, formulieren LLMs trotzdem eine Antwort, die sehr plausibel klingt. Deshalb müssen Antworten, die auf (angeblichen) Fakten beruhen, immer überprüft werden.

In diesem Artikel geben wir Ihnen Tipps zur aktuellen Gratisversion 3.5 von ChatGPT. Neuere Versionen des Chatbots ab 4.0 sind hingegen kostenpflichtig, haben aber den Vorteil, dass sie auch Informationen im Internet suchen können, was den Anwendern ermöglicht, die Quellen zu den Antworten direkt zu überprüfen.

So erhalten Sie Zugriff

Zugriff auf die Gratisversion von ChatGPT erhalten Sie unter dem Link chat.openai.com oder über die App «ChatGPT», die Sie sowohl im Apple Store (go.pctipp.ch/3277) als auch im Google Play Store (go.pctipp.ch/3276) finden. Wählen Sie nach dem ersten Start Sign Up, um sich anzumelden und folgen Sie dem Registrationsprozess, Bild 1.