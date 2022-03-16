Praxistipps für die Windows-Konsole

Mit Windows 11 zieht eine neue Terminalanwendung ein, in der Sie die klassische Eingabeaufforderung (cmd.exe, «DOS-Fenster»), die neue PowerShell und weitere Shells (also Kommandozeileneingabe-Tools) nebeneinander benutzen können. Das ist für mich die ideale Gelegenheit, die alten «DOS-Fenster»-Kenntnisse hervorzukramen und allenfalls zu aktualisieren.

Wozu die Konsole?

Die Konsolenfenster aller Art erlauben es, auf Befehle und Objekte zuzugreifen, die entweder in der klickbaren Bedienoberfläche gar nicht zugänglich sind oder nur über verschachtelte Menüs erreichbar wären. Vieles geht für Geübte in einem Konsolenfenster wesentlich schneller. Die Konsolenbefehle lassen sich ausserdem scripten, sprich: alle zusammen in eine Batch-Datei (Stapelverarbeitung) stecken, die beim Ausführen alle Befehle nacheinander abspult.

Besonders wenn man bestimmte Abläufe auf mehreren Systemen oder wiederkehrend auf dem eigenen Rechner durchführen will, ist dies eine erhebliche Beschleunigung der Arbeitsschritte. Konsolenbefehle lassen sich mit Filtern zudem auf bestimmte Objekte anwenden. Ideal, wenn Sie beispielsweise in einem Rutsch alle DOCX-Dateien von A nach B bzw. von C:\ nach D:\ kopieren wollen.

Nicht zu unterschätzen sind Konsolenbefehle in Batch-Dateien, die Sie über die Windows-Zeitplanung ausführen – zum Beispiel ein Kopieren aller Dateien in einem Ordner auf Ihr Backup-Laufwerk.

Konsolen und Befehle

Grundsätzlich kennt jedes Betriebssystem so etwas wie eine Eingabeaufforderung, manchmal auch Shell genannt. Die Eingabeaufforderung (Cmd, «DOS-Fenster») und PowerShell sind standardmässig unter Windows dabei. Es gibt in der Konsole verschiedenste Hilfe-Befehle oder spezielle Schalter, die man einem Befehl mitgeben kann, damit er die verfügbaren Unterbefehle auflistet. Jene, die man häufiger braucht, lernt man mit der Zeit automatisch auswendig.

PowerShell

Die PowerShell ist mit Windows 7 eingezogen und wird früher oder später die klassische Eingabeaufforderung (kurz Cmd von Command) ablösen. Die PowerShell versteht die meisten Cmd-Befehle ebenfalls; da und dort passen Sie die Syntax etwas an. Die PowerShell ist aber weitaus mächtiger als Cmd, hat erweiterte Filterfunktionen und erlaubt sehr umfangreiche Scripts. Sie erreicht einen ähnlich mächtigen Funktionsumfang wie eine Linux-Shell. Das heisst: Sie kann quasi alles!

Was bedeutet «Syntax»?

Als Syntax bezeichnet man den Aufbau eines in der Konsole eingetippten Befehls. Das betrifft zum Beispiel die Reihenfolge und Schreibweise der Befehlselemente (Befehl, Zielobjekt, Schalter). Dies auch in Bezug darauf, ob ein Befehl gross oder klein geschrieben wird, ob die Schalter mit Schräg- oder Bindestrich korrekt sind.

Manches ist halbwegs fehlertolerant: Auch wenn Sie beispielsweise in der PowerShell-Hilfe die Befehle stets mit gemischter Gross-/Kleinschreibung sehen (Get-Help), funktionieren sie meist auch in Kleinschreibung (get-help). Das muss nicht für alle Konsolen, Befehle und Schalter gelten, da Computer eigentlich zwischen Gross- und Kleinbuchstaben unterscheiden.

PowerShell/Cmd starten

Klicken Sie aufund tippen Sieein, falls Sie die klassische Eingabeaufforderung wünschen, oder, wenn Sie dieöffnen wollen. Klicken Sie unter dem grossenauf, erscheint das Konsolenfenster, Bild 1.

Für einige Handgriffe ist es erforderlich, die PowerShell oder Cmd mit Administratorrechten zu starten. Das ist immer dann notwendig, wenn es sich um Schreib- oder Löschzugriffe in System- oder Programmordnern dreht. Arbeiten Sie nur mit Admin-Rechten, wenn Sie diese für Ihr Vorhaben wirklich brauchen. Wollen Sie dies, klicken Sie unterhalb des Programmsymbols auf Als Administrator ausführen. Ist Ihr Benutzerkonto mit Administratorrechten ausgestattet, bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung.