Tipps & Tricks
Print-Dateien .prn drucken
Mit der Endung .prn wird eine Datei bezeichnet, die mit einem PCL-Druckertreiber geschrieben wurde. Die meisten Heimdrucker arbeiten im PCL-Modus (Printer Control Language), wogegen professionelle Drucker oder gewisse Laserdrucker PostScript als Druckersprache benutzen und entsprechend eine .ps-Datei erzeugen würden.
Diese Dateien enthalten die gesamten Druckerdaten und können in Windows über einen Befehl von der Eingabeaufforderung aus gedruckt werden. Um diesen Vorgang auch für zukünftige Druckaufträge zu vereinfachen, können Sie eine Batch-Datei schreiben, die den Druckvorgang automatisiert.
Öffnen Sie den Windows Texteditor über "Start/Programme/Zubehör/Editor" und geben Sie folgende Zeile ein:
copy %1 lpt1 /b
Beachten Sie, dass lpt1 den Parallel-Anschluss Nummer 1 an Ihrem PC bezeichnet. Meistens ist der Drucker an diesem Port oder dem lpt2 angeschlossen. Sie können dies auch in den "Eigenschaften" Ihres Druckers unter "Anschlüsse" überprüfen.Speichern Sie die Editor-Datei mit dem Namen printer.bat im Windowsordner oder direkt im Laufwerk c:\.
Per Drag&Drop können Sie nun bereits Ihre .prn-Datei ausrucken. Damit der Dateityp .prn aber überall von Windows erkannt wird, müssen Sie Ihn registrieren.
Öffnen Sie dazu den Windows Explorer und klicken im Menü "Extras" auf "Ordneroptionen..." Im Register "Dateitypen" klicken Sie auf "Neu" und geben als Dateierweiterung .prn ein. Ein neuer Dateityp ist nun hinzugefügt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert" und geben Sie als neue Beschreibung DRUCKEN ein. Geben Sie dem Dateityp ein neues Logo. Klicken Sie dann auf Neu... und geben als Vorgang ebenfalls "Drucken" ein. Als Anwendung suchen Sie mit der Schaltfläche "Durchsuchen..." die eben gespeicherte Datei printer.bat und bestätigen dann mit OK und Schliessen.
Falls der neue Dateityp nun richtig registriert wurde, was evtl. einen Neustart von Windows erfordert, drucken Sie die .prn-Dateien über Ihren Drucker entweder per Doppelklick, indem Sie die Datei über das Druckersymbol oder die Datei printer.bat ziehen oder indem Sie im Kontextmenü beim rechten Mausklick auf die .prn Datei den Befehl "Drucken" auswählen. Beachten Sie, dass .prn-Dateien immer über den Drucker gedruckt werden sollten, dessen Treiber Sie auch benutzt haben, um die .prn Datei zu erstellen.
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