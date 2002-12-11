Print-Dateien .prn drucken

Mit der Endung .prn wird eine Datei bezeichnet, die mit einem PCL-Druckertreiber geschrieben wurde. Die meisten Heimdrucker arbeiten im PCL-Modus (Printer Control Language), wogegen professionelle Drucker oder gewisse Laserdrucker PostScript als Druckersprache benutzen und entsprechend eine .ps-Datei erzeugen würden.

Diese Dateien enthalten die gesamten Druckerdaten und können in Windows über einen Befehl von der Eingabeaufforderung aus gedruckt werden. Um diesen Vorgang auch für zukünftige Druckaufträge zu vereinfachen, können Sie eine Batch-Datei schreiben, die den Druckvorgang automatisiert.

Öffnen Sie den Windows Texteditor über "Start/Programme/Zubehör/Editor" und geben Sie folgende Zeile ein:

copy %1 lpt1 /b