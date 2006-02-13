Product Key von Windows XP herausfinden

Der Product Key wird von Windows XP verschlüsselt im System gespeichert. Um ihn herauszufinden benötigen Sie ein kleines Programm: Der "Magical Jelly Keyfinder" [1] zeigt Ihnen den für die Neuinstallation erforderlichen Schlüssel an. Dieselbe Aufgabe erledigen der "WinXP Key Changer" und "ViewKeyXP", welche Sie sich bei "computer-security.ch" [2] beziehungsweise bei "heisig-it.de" [3] herunterladen können. Mit den ersten zwei Programmen lässt sich der Product Key von Windows sogar verändern.

Möglicherweise erkennen gewisse Virenscanner in diesen Programmen den "not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a" oder einen ähnlichen Virus. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei aber nicht um einen Virus, sondern um die Funktion, den Product Key auszulesen. Da viele Viren diese Funktion auch beinhalten, um den Key danach übers Internet zu übermitteln, werden die Programme vom Virenscanner erkannt, was Sie hier ignorieren können.