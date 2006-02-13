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PCtipp Redaktion
13. Feb 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Product Key von Windows XP herausfinden

Vor einiger Zeit habe ich einen Occasion-PC gekauft auf dem Windows XP läuft. Jetzt möchte ich den PC neu formatieren. Die CD mit dem Betriebssystem habe ich mit dem PC geliefert bekommen, jedoch ist der Product Key nicht mehr komplett lesbar, was zu einer Falscheingabe führt. Kann man die Seriennummer im System herausfinden?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Der Product Key wird von Windows XP verschlüsselt im System gespeichert. Um ihn herauszufinden benötigen Sie ein kleines Programm: Der "Magical Jelly Keyfinder" [1] zeigt Ihnen den für die Neuinstallation erforderlichen Schlüssel an. Dieselbe Aufgabe erledigen der "WinXP Key Changer" und "ViewKeyXP", welche Sie sich bei "computer-security.ch" [2] beziehungsweise bei "heisig-it.de" [3] herunterladen können. Mit den ersten zwei Programmen lässt sich der Product Key von Windows sogar verändern.

Möglicherweise erkennen gewisse Virenscanner in diesen Programmen den "not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a" oder einen ähnlichen Virus. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei aber nicht um einen Virus, sondern um die Funktion, den Product Key auszulesen. Da viele Viren diese Funktion auch beinhalten, um den Key danach übers Internet zu übermitteln, werden die Programme vom Virenscanner erkannt, was Sie hier ignorieren können.

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Windows Betriebssysteme Internet PC Software Virenscanner Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools
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