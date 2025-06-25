25. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Die Programmfenster verschieben
Mit Windows- und Pfeiltaste die Programmfenster verschieben.
Wussten Sie, dass Sie einfach Windowstaste+Pfeiltaste drücken können, um die offenen Programmfenster nach links oder rechts verschieben zu können? Das aktive Fenster verschiebt sich nicht nur, es passt sich auch automatisch an den Bildschirm an – es bedeckt nämlich automatisch genau die Hälfte des Screens.
Mit Windowstaste+Aufwärtspfeil schalten Sie das aktuelle Fenster ins Vollbild.
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