Die Programmfenster verschieben

Wussten Sie, dass Sie einfach Windowstaste+Pfeiltaste drücken können, um die offenen Programmfenster nach links oder rechts verschieben zu können? Das aktive Fenster verschiebt sich nicht nur, es passt sich auch automatisch an den Bildschirm an – es bedeckt nämlich automatisch genau die Hälfte des Screens.

Mit Windowstaste+Aufwärtspfeil schalten Sie das aktuelle Fenster ins Vollbild.