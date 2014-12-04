PST-Datei von Office 2003 in neueres Outlook übernehmen

Lösung: Richten Sie im neuen Outlook zuerst wie gewohnt Ihre Mailkonten ein. Falls Sie Ihre Mails früher mit POP3 abgeholt haben, überlegen Sie sich dabei am besten auch gleich, ob Sie auf IMAP umsteigen wollen. Damit haben Sie die Mails zentral auf dem Server bei Ihrem Mailprovider - und Sie finden immer den aktuellen Mail-Bestand vor, auch wenn Sie mit verschiedenen Geräten drauf zugreifen.

Nun aber das wichtigste: Ihre Mails, Kalendereinträge usw. liegen in einer PST-Datei. Sie brauchen also bloss deren Inhalt ins neue Outlook zu übernehmen. Sie dürfen aber keinesfalls die neue (von Outlook 2013) erstellte PST-Datei einfach durch jene aus Ihrem alten Outlook 2003 ersetzen! Das führte zwangsläufig zu Problemen. Kopieren Sie die Datei auf den neuen Rechner. Dort ist aber ein korrekter Import fällig. Nur dann kommen die Inhalte im richtigen Format an.

Auf dem alten PC: Im jetzt noch gestarteten Outlook 2003 machen Sie den Ordner ausfindig, in welchem Ihre PST-Datei liegt: Öffnen Sie hierfür Datei/Datendateiverwaltung, klicken Sie die gewünschte «Persönliche Ordner-Datei» an und gehen Sie zu Ordner öffnen. Der Windows Explorer erscheint mit einem Ordner wie «C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook». Lassen Sie diesen Ordner jetzt geöffnet, schliessen Sie aber Outlook via Datei/Beenden. Rufen Sie mit Ctrl+Shift+Esc vielleicht noch den Task-Manager auf, um sicherzustellen, dass Outlook nicht mehr läuft. Jetzt können Sie Ihre PST-Datei aus dem immer noch geöffneten Windows-Explorer-Fenster z.B. auf einen USB-Stick kopieren.

Am neuen PC stöpseln Sie den USB-Stick an. Starten Sie dort Ihr neues Outlook 2010 oder 2013. Gehen Sie z.B. in Outlook 2013 via Datei/Öffnen und exportieren zu Importieren/Exportieren.

Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt «Aus anderen Programmen oder Dateien importieren». Nach dem Klick auf Weiter wählen Sie «Outlook-Datendatei (.pst)» und klicken erneut auf Weiter.