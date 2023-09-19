Quad9: Sicheren Schweizer DNS einrichten

Viele Probleme in Sachen Malware und Phishing könnten sich verhindern lassen, wenn PCs und Smartphones die entsprechenden gefälschten Webseiten gar nicht erst aufrufen würden.

Was ist ein DNS?

Ohne einen Domänen-Namen-Server (kurz DNS) wäre das Internet für uns alle höchst umständlich. Jeder Computer, jedes Smartphone mit Internetzugang nutzt einen DNS, meistens ist es jener des eigenen Internetproviders. Der DNS übersetzt aufgerufene Domänennamen (z. B. pctipp.ch) in die IP-Adresse, unter welcher die entsprechende Seite eigentlich zu erreichen ist. Das ist ein wenig mit einem Telefonbuch vergleichbar, in welchem man einen Namen nachschlägt, um die zugehörige Nummer zu erfahren.

Wer oder was ist Quad9?

Quad9 ist eine Non-Profit-Organisation, die sich durch Spenden finanziert. Seit einigen Jahren hat sie ihren Sitz in Zürich, an derselben Adresse wie die Stiftung SWITCH, die unter anderem die .ch- und .li-Domains verwaltet und Dienstleistungen für Schweizer Hochschulen anbietet.

Der Quad9-DNS-Filter: Während die meisten Domänen-Namen-Server nichts anderes tun, als für die aufgerufenen Domänennamen die passende IP-Adresse zu liefern, geht Quad9 einen Schritt weiter. Der kostenlose Schweizer Dienst führt mithilfe von Daten von über 20 Sicherheitsunternehmen ständig aktualisierte Listen schädlicher Domains. Primär sind das solche, die im Zusammenhang mit Phishing oder Malware in Erscheinung getreten sind. Ruft ein Computer via Quad9-DNS eine solche gefährliche Domain auf, wird nicht die IP-Adresse geliefert, unter die Seite erreichbar ist, sondern die Anfrage gehts ins Leere.

Wichtig: Eine vollständige Malware-Filterung ist damit zwar nicht möglich, weil etliche Malware- oder Phishing-Seiten auf harmlos erscheinenden Domains liegen. Aber zumindest unter jenen, die mit irreführenden Domainnamen daherkommen, dürfte einiges im Filter hängenbleiben. Ausserdem sammelt Quad9 keine Daten der User.

Allfälligen Zensurversuchen via DNS widersetzt sich Quad9 übrigens hartnäckig und lässt es auch mal auf einen Prozess ankommen, wie der Fall Sony vs Quad9 dieses Jahr zeigte.

Kurztipp für Fortgeschrittene

Wer alle Geräte im eigenen LAN/WLAN automatisch den Quad9-DNS verwenden lassen will, kann die Einstellung zentral im Router vornehmen. Konsultieren Sie allenfalls das Handbuch. Tragen Sie diese Daten ein:

Primärer DNS IPv4: 9.9.9.9

Sekundärer DNS IPv4: 149.112.112.112

Primärer DNS IPv6: 2620:fe::fe

Sekundärer DNS IPv6: 2620:fe::9

Prüfen Sie auf dieser Webseite, ob Sie jetzt auf Quad9 sind: https://on.quad9.net/

Quad9-DNS unter Windows einrichten

Möchten Sie immer Quad9 verwenden, unabhängig davon, in welchem Netzwerk Sie gerade unterwegs sind?

Unter Windows 10 öffnen Sie Start/Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk und Internet. Unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen klicken Sie auf Adapteroptionen ändern.