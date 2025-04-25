QuickLook: Schnellvorschau für Windows

Solange das QuickLook-Fenster offen ist, zeigt sich jede im Explorer angeklickte oder per Pfeiltasten angesteuerte Datei sofort in dieser Vorschau, bis Sie das QuickLook-Fenster wieder schliessen. Das klappt entweder über erneutes Drücken der Leertaste, über die Esc-Taste oder übers X in der oberen rechten Ecke.

Wie ein User im Forum richtig bemerkt hat, klappt diese Art der Vorschau zwar mit .txt-, .pdf- und den meisten Bilddateien, aber zunächst nicht mit Microsoft-Office-Formaten wie .docx, .xlsx oder auch LibreOffice-Formaten wie .odt oder .ods. Hierfür werden Vorschaufilter benötigt, die sich aber per Add-on sehr einfach nachrüsten lassen. Mit dem folgenden hat die Autorin es vor zwei Tagen mit Erfolg ausprobiert.

So gehts: Ist QuickLook installiert und vermissen Sie derzeit noch die Vorschaufunktion für Office-Files? Surfen Sie zu dieser Github-Seite: https://github.com/QL-Win/QuickLook.Plugin.OfficeViewer-Native/releases. Klicken Sie dort unterhalb von «Assets» auf QuickLook.Plugin.OfficeViewer.qlplugin und lassen Sie es herunterladen. Öffnen Sie den Download-Ordner, in dem die Datei gelandet ist.

Stellen Sie sicher, dass QuickLook gestartet ist, klicken Sie einmal auf die heruntergeladene Datei QuickLook.Plugin.OfficeViewer.qlplugin und drücken Sie die Leertaste. QuickLook erkennt den Dateityp als QuickLook-Plugin und bietet in der Vorschau eine Installation an. Klicken Sie auf den Installieren-Befehl. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, beenden Sie QuickLook, indem Sie unten rechts im Infobereich mit rechter Maustaste aufs QuickLook-Symbol klicken und Beenden wählen. Starten Sie QuickLook wieder (zu finden im Startmenü), werden die Vorschauen der Office-Dateien nun ebenfalls funktionieren.

Tipp zum Schluss: Unter https://github.com/QL-Win/QuickLook/wiki/Available-Plugins finden Sie weitere QuickLook-Plug-ins, etwa für die Vorschau von PostScript-, ePub- und einigen weiteren Dateitypen.