Qwant Maps: 12 Tipps für die Google-Maps-Alternative

Qwant ist ein datenschutzfreundlicher, europäischer Suchdienst. Im Juni 2019 startete Qwant seine Google-Maps-Alternative Qwant Maps (PCtipp berichtete). Der Navigationsdienst basiert auf Daten aus OpenStreetMap (OSM). Nach einer recht lange wirkenden Zeitspanne in der Beta-Phase ist die französische Suchmaschine Qwant nun regulär mit einem Kartendienst verfügbar.

Im Gegensatz zu anderen kommerziellen Lösungen will Qwant Maps keine Reisehistorie der Nutzer erstellen und keine Analysen der unternommenen Reisen durchführen. Gänzlich unpersonalisiert ist das Angebot aber auch nicht. Durch die integrierte Masq-by-Qwant-Technologie kann man Personalisierung nutzen, wenn man will, und diese Daten verschlüsselt auf seinem Gerät sichern.