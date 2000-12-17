Rabatte in Excel errechnen

Nehmen wir einmal an, in der Zelle C1 in Ihrer Excel-Tabelle stünde das Gesamttotal, in unserem Beispiel 100, dann würde sich folgendes Bild ergeben:

Gesamttotal: 100,00 sFr.

abzgl. 5%: 95,00 sFr. Formel in dieser Zelle: =C1-(C1/100*5)

abzgl. 2%

(von 95 Fr.): 93,10 sFr. Formel in dieser Zelle: =C3-(C3/100*2)

plus 7,6%: 100,18 sFr. Formel in dieser Zelle: =C6+(C6*7,6%)

Die Zelle C3 enthält in unserem Beispiel die 95 Franken, die Zelle C6 enthält die 93,10 Franken (Nettototal).