17. Dez 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Rabatte in Excel errechnen
Ich möchte im Excel von einem Gesamttotal 5% Rabatt, 2% Skonto abziehen plus 7,6% MWST auf das Nettototal dazu addieren. Können Sie mir freundlicherweise weiterhelfen, wie ich das Zellenformat definieren bzw. programmieren muss, damit diese Abzüge bzw. Zuschläge korrekt angezeigt werden?
Nehmen wir einmal an, in der Zelle C1 in Ihrer Excel-Tabelle stünde das Gesamttotal, in unserem Beispiel 100, dann würde sich folgendes Bild ergeben:
Gesamttotal: 100,00 sFr.
abzgl. 5%: 95,00 sFr. Formel in dieser Zelle: =C1-(C1/100*5)
abzgl. 2%
(von 95 Fr.): 93,10 sFr. Formel in dieser Zelle: =C3-(C3/100*2)
plus 7,6%: 100,18 sFr. Formel in dieser Zelle: =C6+(C6*7,6%)
Die Zelle C3 enthält in unserem Beispiel die 95 Franken, die Zelle C6 enthält die 93,10 Franken (Nettototal).
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