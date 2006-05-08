Tipps & Tricks
Rainlendar auf deutsch
Doch, Sie können den "Rainlendar" [1] bequem auf viele verschiedene Sprachen umstellen, auch auf deutsch.
Dazu rufen Sie einfach die o.g. Rainlendar-Homepage auf
und scrollen auf der Seite hinunter bis zum Bereich "Download".
Dort laden Sie die Datei "rainlendar-languages.zip", das heisst das Sprachpaket für Rainlendar, herunter.
Das Sprachenpaket enthält mehrere Sprachdateien für den Rainlendar. Da es keine Installationsroutine gibt, müssen Sie diese Dateien erst einmal entpacken. Dann erhalten Sie ein Verzeichnis "rainlendar_languages", aus dem Sie die deutsche Sprachdatei "German.ini" herauskopieren müssen, und zwar in das Verzeichnis "...Programme\Rainlendar\Languages".
Schliessen Sie den Rainlendar und starten Sie ihn neu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rainlendar und wählen Sie aus dem Kontextmenü unter "Languages" die Sprache "German". Nun haben Sie alle Funktionen und Einstellungen auf deutsch zur Verfügung.
Wie z.B. folgende Konfiguration:
Sie können den Rainlendar auch äusserlich dem Erscheinungsbild Ihres Windows anpassen, indem Sie entsprechende "Skins" (auf deutsch übersetzt eigentlich "Haut", aber hier im Sinne von "Äusseres Erscheinungsbild" zu verstehen) herunterladen und damit die Oberfläche des Rainlendar verändern. Zum einen finden Sie dazu ein Paket "rainlendar_skins.zip" auf der Rainlendar-Homepage, zum anderen auch an anderen Orten wie in dem Artikel mit Webcode 31493 "Kalender für den Desktop" [2] beschrieben.
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