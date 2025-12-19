Regeln für Outlook

Postausgangsregeln funktionieren analog. Sie gelten für alle versendeten Nachrichten, sofern sie die festgelegten Bedingungen erfüllen. In diesem Fall wählen Sie unter Regel ohne Vorlage erstellen die Option Regel auf von mir gesendete Nachrichten anwenden. Mögliche Aktionen sind etwa, eine Kopie abzulegen oder die E-Mail verzögert zu senden. Auch hier können Sie Ausnahmen definieren.

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen Beispiele für praktische Regeln.

Nach Domain filtern

Eine häufig benötigte Regel könnte darin bestehen, E-Mails mit einer bestimmten Absender-Domain in einen Unterordner zu verschieben. Wenn Sie eine vollständige E-Mail-Adresse wie liese_schmidt@ungewollt.ch ausschliessen würden, könnten Sie immer noch Post bekommen von hans_meier@ungewollt.ch. Wird hingegen nach Domain gefiltert (also dem Bereich nach dem @-Zeichen; hier ungewollt.ch), werden beide Adressen aussortiert.

Navigieren Sie zum Regel-Assistenten und wählen Sie als Bedingung mit bestimmten Wörtern in der Absenderadresse.

Nach dem Klick auf den blau unterstrichenen Link im unteren Teil des Fensters geben Sie die unerwünschte Domain ein. Das ist wie erwähnt der Teil der E-Mail-Adresse hinter dem @-Zeichen.

Als Aktion definieren Sie diese in den Ordner Zielordner verschieben und bestimmen, welcher der Zielordner sein soll. So können Sie etwa interne E-Mails in einen bestimmten Ordner verschieben.

E-Mails mit Cc verschieben

Bestimmt bekommen Sie häufig E-Mails, die gar nicht an Sie gerichtet sind, in denen Ihre-E-Mail-Adresse aber im Cc-Teil auftaucht. Der Adressat soll also wissen, dass auch Sie Kenntnis von der E-Mail erlangen.

Cc steht übrigens für Carbon copy und stammt aus der Zeit, als man Kopien noch mit Kohlepapier machte.

Solche E-Mail weisen meistens einen informativen Charakter auf und erfordern keine sofortige Antwort. Um diese E-Mails in einen gesonderten Ordner zu verschieben, verwenden Sie im Regel-Assistenten die Bedingung die meinen Namen im Feld Cc enthält. Auch hier legen Sie als Aktion fest diese in den Ordner Zielordner verschieben. Dieser kann etwa Nur in Kopie heissen.

Besprechungen filtern

Im Zeitalter von Homeoffice sind Besprechungen und Videokonferenzen an der Tagesordnung. Es kann daher sinnvoll sein, sämtliche Besprechungsanfragen und Aktualisierungen in einem eigenen Unterordner zu versammeln. Dazu stellen Sie als Bedingung die eine Besprechungsanfrage oder -aktualisierung ist ein. Outlook erkennt diese automatisch. Als Aktion definieren Sie diese in den Ordner Zielordner verschieben.

Optional können Sie zusätzlich die Aktion Nachrichten kennzeichnen für zu diesem Zeitpunkt nachverfolgen festlegen.

Aufgaben aus E-Mails

Es ist eine verbreitete Gewohnheit, den Zweck vorwiegend von internen E-Mails im Betreff zu kennzeichnen. INFO kennzeichnet eine Information, während ACT eine Handlung erfordert. Die Bezeichnungen lassen sich frei wählen. Wichtig ist nur, dass Sie sich in Ihrem Unternehmen oder Ihrem Verein auf eine einheitliche Benennung einigen. Das erleichtert das Sortieren von E-Mails erheblich. So kann Outlook automatisch eine Aufgabe aus einer E-Mail erstellen. Dazu öffnen Sie den Regel-Assistenten und formulieren als Bedingung mit bestimmten Wörtern im Betreff. Über den Link geben Sie zum Beispiel ACT ein. Es können auch mehrere Begriffe sein. Die Aktion lautet diese in den Ordner Zielordner verschieben. Wählen Sie als Ziel den Ordner Aufgaben.

Optional fügen Sie auch die Aktion Nachricht kennzeichnen für zu diesem Zeitpunkt nachverfolgen dazu. Wenn Sie nun als Zeitpunkt heute setzen, können Sie abends alle Aufgaben überprüfen und ein Fälligkeitsdatum setzen.

Tipps zu Outlook-Regeln

Das alles lässt sich auch nachträglich erledigen. Dazu navigieren Sie zu. Dort finden Sie den Button. Im nächsten Fenster können Sie die Regeln und den Geltungsbereich festlegen, etwa nur für den Posteingang oder auch für Unterordner. Ein Klick aufsorgt augenblicklich für Ordnung. Sie können die Regeln auch direkt über E-Mail-Nachrichten verwalten, indem Sie einen Rechtsklick auf die jeweilige Nachricht machen und aufund danach aufklicken, Bild 9.