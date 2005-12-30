Registrierungsdatei aus Batch-Script ohne Bestätigung aufrufen

Wenn Sie in der Batch-Datei die Registrierungsdatei einfach mit dem Dateinamen aufrufen, wird diese wie bei einem Doppelklick geöffnet und erfordert die Bestätigung des Benutzers. Möchten Sie die Reigstrierungsdatei so aufrufen, dass keine Eingabe nötig ist, muss der Aufruf folgendermassen aussehen:

regedit /s datei.reg

Wobei Sie "datei.reg" in den entsprechenden Pfad der Reigstrierungsdatei ändern. Der Parameter "/s" steht dabei für "silent" und deaktiviert die Bestätigung.