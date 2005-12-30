30. Dez 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Registrierungsdatei aus Batch-Script ohne Bestätigung aufrufen
Ich möchte über ein Batch-Script gewisse Befehle ausführen. Darunter ist auch ein Eintrag in die Windows-Registry. Wenn ich die dafür erstellte Registrierungsdatei über mein Batch-Script aufrufe, muss ich zweimal «Enter» drücken, bis das Batch-Script weiterläuft. Lässt sich dies umgehen?
Wenn Sie in der Batch-Datei die Registrierungsdatei einfach mit dem Dateinamen aufrufen, wird diese wie bei einem Doppelklick geöffnet und erfordert die Bestätigung des Benutzers. Möchten Sie die Reigstrierungsdatei so aufrufen, dass keine Eingabe nötig ist, muss der Aufruf folgendermassen aussehen:
regedit /s datei.reg
Wobei Sie "datei.reg" in den entsprechenden Pfad der Reigstrierungsdatei ändern. Der Parameter "/s" steht dabei für "silent" und deaktiviert die Bestätigung.
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