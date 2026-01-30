Registry-Einträge mittels Konsolenfenster ändern

Was tun die Befehle?

Der Befehl reg ist quasi die Konsolenfenster-Variante von regedit .

ist quasi die Konsolenfenster-Variante von . Der Schalter add fügt einen Eintrag hinzu (fürs Löschen wäre es delete ). Wenn ein Eintrag des gleichen Namens schon da ist, wird jener überschrieben.

fügt einen Eintrag hinzu (fürs Löschen wäre es ). Wenn ein Eintrag des gleichen Namens schon da ist, wird jener überschrieben. "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" gibt den Zweig an, in welchem die Einträge stehen. Wie Sie sehen, werden die Knotennamen abgekürzt: Anstelle von HKEY_CURRENT_USER steht nur HKCU (siehe nächsten Absatz).

gibt den Zweig an, in welchem die Einträge stehen. Wie Sie sehen, werden die Knotennamen abgekürzt: Anstelle von HKEY_CURRENT_USER steht nur HKCU (siehe nächsten Absatz). Nach dem Schalter /v (für «value») folgt der Name des zu ändernden oder hinzuzufügenden Eintrags (z. B. IconSpacing ).

(für «value») folgt der Name des zu ändernden oder hinzuzufügenden Eintrags (z. B. ). Mit /t (für «type») geben Sie an, um was für einen Eintragstyp es sich handelt, hier REG_SZ . Wie die anderen Typen heissen, lesen Sie im übernächsten Absatz.

(für «type») geben Sie an, um was für einen Eintragstyp es sich handelt, hier . Wie die anderen Typen heissen, lesen Sie im übernächsten Absatz. Mit /d (für «data») geben Sie den Wert an, den der neue (oder geänderte) Eintrag haben soll, in unserem Beispiel -1125 .

(für «data») geben Sie den Wert an, den der neue (oder geänderte) Eintrag haben soll, in unserem Beispiel . Und der letzte Schalter /f (für «force») unterdrückt allfällige Rückfragen, falls z. B. ein Eintrag schon vorhanden wäre.

Abkürzungen der Knoten, wobei die ersten zwei bei manuellen Registry-Änderungen am häufigsten vorkommen dürften:

HKEY_CURRENT_USER: HKCU

HKEY_LOCAL_MACHINE: HKLM

HKEY_CLASSES_ROOT: HKCR

HKEY_USERS: HKU

HKEY_CURRENT_CONFIG: HKCC

Eintragstypen: Das sind die Eintragstypen, die auch erscheinen, wenn Sie im Registry-Editor im rechten Fensterteil via Rechtsklick und Neu einen Eintrag erstellen. Bisher habe ich nur die ersten drei jemals selbst gebraucht:

Zeichenfolge: REG_SZ

Binärwert: REG_BINARY

DWORD-Wert (32-Bit): REG_DWORD

QWORD-Wert (64-Bit): REG_QWORD

Wert der mehrteiligen Zeichenfolge: REG_MULTI_SZ

Wert der erweiterbaren Zeichenfolge: REG_EXPAND_SZ

Vielleicht können Sie das ja mal brauchen! Sie können die Befehle auch aus einer Textdatei kopieren und in ein Eingabeaufforderungs-Fenster einfügen, wie ich das für den Auftakt-Screenshot gemacht habe.