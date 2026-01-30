Windows-Nerds
Registry-Einträge mittels Konsolenfenster ändern
Nehmen wir als Beispiel den Tipp von gestern: «Abstand der Desktop-Symbole ändern». Dort mussten im Registry-Editor im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics die Einträge IconSpacing und IconVerticalSpacing editiert und z. B. mit dem Wert -1125 überschrieben werden.
Das hätten wir auch via Eingabeaufforderung machen können. Die Befehle lauten im vorliegenden Beispiel wie folgt, um den beiden Einträgen den Standardwert von -1125 zu verpassen:
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v IconSpacing /t REG_SZ /d -1125 /freg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v IconVerticalSpacing /t REG_SZ /d -1125 /f
Oder um einen zu engen Symbolabstand zu setzen:
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v IconSpacing /t REG_SZ /d -800 /freg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v IconVerticalSpacing /t REG_SZ /d -800 /f
Was tun die Befehle?
- Der Befehl reg ist quasi die Konsolenfenster-Variante von regedit.
- Der Schalter add fügt einen Eintrag hinzu (fürs Löschen wäre es delete). Wenn ein Eintrag des gleichen Namens schon da ist, wird jener überschrieben.
- "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" gibt den Zweig an, in welchem die Einträge stehen. Wie Sie sehen, werden die Knotennamen abgekürzt: Anstelle von HKEY_CURRENT_USER steht nur HKCU (siehe nächsten Absatz).
- Nach dem Schalter /v (für «value») folgt der Name des zu ändernden oder hinzuzufügenden Eintrags (z. B. IconSpacing).
- Mit /t (für «type») geben Sie an, um was für einen Eintragstyp es sich handelt, hier REG_SZ. Wie die anderen Typen heissen, lesen Sie im übernächsten Absatz.
- Mit /d (für «data») geben Sie den Wert an, den der neue (oder geänderte) Eintrag haben soll, in unserem Beispiel -1125.
- Und der letzte Schalter /f (für «force») unterdrückt allfällige Rückfragen, falls z. B. ein Eintrag schon vorhanden wäre.
Abkürzungen der Knoten, wobei die ersten zwei bei manuellen Registry-Änderungen am häufigsten vorkommen dürften:
- HKEY_CURRENT_USER: HKCU
- HKEY_LOCAL_MACHINE: HKLM
- HKEY_CLASSES_ROOT: HKCR
- HKEY_USERS: HKU
- HKEY_CURRENT_CONFIG: HKCC
Eintragstypen: Das sind die Eintragstypen, die auch erscheinen, wenn Sie im Registry-Editor im rechten Fensterteil via Rechtsklick und Neu einen Eintrag erstellen. Bisher habe ich nur die ersten drei jemals selbst gebraucht:
- Zeichenfolge: REG_SZ
- Binärwert: REG_BINARY
- DWORD-Wert (32-Bit): REG_DWORD
- QWORD-Wert (64-Bit): REG_QWORD
- Wert der mehrteiligen Zeichenfolge: REG_MULTI_SZ
- Wert der erweiterbaren Zeichenfolge: REG_EXPAND_SZ
Vielleicht können Sie das ja mal brauchen! Sie können die Befehle auch aus einer Textdatei kopieren und in ein Eingabeaufforderungs-Fenster einfügen, wie ich das für den Auftakt-Screenshot gemacht habe.
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