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Gaby Salvisberg
25. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Windows 11 erzwingen

Registry-Eintrag während einer Neuinstallation ändern

Microsoft hat eine «kleine» Hintertür eingebaut, damit sich Windows 11 auch auf nicht-unterstützten Computern installieren lässt. Aber wie ändert man den hierfür benötigten Registry-Eintrag direkt während einer Neuinstallation?

Wie bekommen Sie bei einer Neuinstallation den Registry-Editor gestartet?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Gestern haben Sie hier gelesen, wie Sie ein Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 durchführen können, auch wenn der PC die Voraussetzungen punkto TPM oder Prozessor nicht erfüllt.

Der Kniff besteht hauptsächlich darin, einen Registry-Eintrag zu setzen, bevor Sie loslegen. Das ist vor einem Upgrade, das Sie aus dem gestarteten Windows 10 heraus ausführen, kein Problem. Aber wie stellen Sie es an, wenn Sie eine Neuinstallation ab einem USB-Stick oder ab einer DVD vornehmen?

Lösung: Der Vorgang ist grundsätzlich genau derselbe. Beim Aufstarten ab einem USB-Stick oder einer DVD lädt sich eine Art Windows-Grundsystem in den Arbeitsspeicher. Sobald Sie können – und dies ist bereits bei der Sprach- oder Länderauswahl –, drücken Sie Shift+F10 (Umschalt+F10), um eine Eingabeaufforderung zu öffnen. Tippen Sie hier regedit ein und drücken Sie Enter, wird sich der Registry-Editor öffnen. Und ab da gehts grundsätzlich gleich wie im anderen Artikel beschrieben: Erstellen Sie den Registry-Eintrag und setzen Sie die Installation fort. Es müsste jetzt klappen.

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