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Daniel Bader
15. Apr 2025
Lesedauer 5 Min.

Rekrutierungshilfe

Rekrutierung: Darauf sollten Sie achten

ICT-Unternehmen müssen dem grossen Wettbewerbs-, Innovations- und Technologiedruck in ihrer Branche standhalten. Es braucht geeignete, fähige Fachkräfte. Folgendes ist bei der Rekrutierung für beide Seiten wichtig.
© (Quelle: : Shutterstock/Bunny pixar)

Die Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für ICT-Unternehmen in der Schweiz von entscheidender Bedeutung. Nur sie garantieren der Firma auf mittel- bis langfristige Sicht Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationskraft und Stabilität. Dabei sind fachliche wie auch persönliche Kompetenzen des zukünftigen Mitarbeiters besonders wichtig.

Der PCtipp beleuchtet in diesem Artikel beide Seiten: Im Hauptteil des Artikels erklären wir, worauf sich Stellensuchende einstellen sollten, um bei einem Rekrutierungsangebot Ihres Wunschunternehmens optimal vorbereitet zu sein und sich so in einem möglichst attraktiven Licht zu präsentieren.

In der Box «Erfolgreicher Rekrutierungsprozess» im Teil 2 zeigen wir die andere Seite; die des Unternehmens. Sie erfahren, welche Mittel und Wege arbeitgeberseitig eingeschlagen werden können, um einen Rekrutierungsprozess erfolgreich zu gestalten. Da in der Schweiz gleichermassen eine hohe berufliche Mobilität respektive ein wettbewerbsintensiver Arbeitsmarkt herrscht, stellt dies eine besondere Herausforderung für Unternehmen dar. Es gilt, die besten Talente zu finden, die nicht nur fachlich, sondern auch kulturell zum jeweiligen Unternehmen passen.

© Shutterstock/insta_photos

Tipp: Erfolgreicher Rekrutierungsprozess

Die Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeitern ist für Unternehmen in der Schweiz ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dabei zählen:
  • Stellenausschreibung: Eine präzise Stellenausschreibung, welche die Anforderungen und Erwartungen klar formuliert, hilft einem Unternehmen, die passende Mitarbeiterin oder den passenden Mitarbeiterzu finden.
  • Flexibel, aber vollständig: Zeigen Siesich flexibel! Bewerbungsunterlagen können auf unterschiedlichen Wegen eingereicht werden: digital und gedruckt. Mindestens genauso wichtig ist ein überzeugendes Motivationsschreiben. Immer mehr Firmen schätzen ein Vorstellungsvideo.
  • Vorstellungsgespräch plus Extra-Runden: Das Vorstellungsgespräch ist und bleibt die wichtigste Grundlage zur Beurteilung der tatsächlichen Kompetenzen des Bewerbers. Es dient dazu, die fachlichen, persönlichen, aber auch kulturellen Kompetenzen des Bewerbers zu prüfen. Je nach Branche oder Positionen werden Assessments (komplexes, oft mehrstufiges Beurteilungsverfahren) durchgeführt, um die Fähigkeiten und das Verhalten der Bewerber in realen Situationen zu testen.

So profitieren Suchende

Der Rekrutierungsprozess entscheidet, ob man eine Stelle bekommt oder nicht: Das gilt für Auszubildende, Arbeitssuchende, aber auch für Angestellte, die an einer Weiterbildung interessiert sind und sich in Ihrer Firma weiterentwickeln wollen, vielleicht sogar Ihr Stellenprofil wechseln möchten. Für eine erfolgreiche Rekrutierung kommt es gleichermassen auf fachliche und persönliche Kompetenzen an.

Fachliche Kompetenz ist Pflicht

Das A und O einer erfolgreichen Stellenbewerbung ist die Qualifikation, Bild 1: In der Schweiz wird grosser Wert auf eine fundierte Ausbildung und entsprechende Qualifikationen gelegt. Abschlüsse von Universitäten, Fachhochschulen oder Berufsausbildungen zählen nach wie vor zu den wichtigsten Kriterien bei der Personalauswahl.

Bild 1: Gute und vor allem passende Qualifikationen sind ein Muss

 © Quelle: Shutterstock/William Potter

Tipp: Sie bewerben sich auf eine Stelle? Prüfen Sie im Vorfeld genau, ob Sie die passenden Qualifikationen vorweisen können oder zumindest dem zukünftigen Arbeitgeber einen erfolgreichen Abschluss im Rahmen einer Weiterbildung in Aussicht stellen können. Oder Sie bilden sich in privatem Rahmen aus, um Ihre Jobchancen zu verbessern. Eine gute Anlaufstelle ist die Webseite von ICT Berufsbildung unter ict-berufsbildung.ch, Bild 2.

Bild 2: Alles wichtig zur Ausbildung finden Sie bei ICT Berufsbildung

 © Quelle: PCtipp.ch

Berufserfahrung hilft für eine schnelle Einarbeitung

Unternehmen suchen oft nach Kandidaten mit relevanter Berufserfahrung in der jeweiligen Branche oder Funktion. Warum? Weil dadurch sichergestellt ist, dass der Job nicht Sie bestimmt, sondern Sie die Arbeitsstelle definieren und aktiv von Beginn an mit frischen Ideen füllen, Bild 3.  

Bild 3: Je mehr Erfahrung Sie haben, desto mehr Eindruck machen Sie bei der Rekrutierung

 © Quelle: Shutterstock/Gorodenkoff

Tipp: Heben Sie bei der Rekrutierung und Bewerbung unbedingt Ihre Berufserfahrungen hervor – auch solche, die vielleicht nicht direkt in das Arbeitsgebiet fallen, aber für Ihre zukünftige Tätigkeit dennoch relevant sein könnten.

Sprachkenntnisse sind elementar

In einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz sind gute Kenntnisse in Deutsch, Französisch und Italienisch von Vorteil, Englischkenntnisse dagegen unerlässlich, Bild 4.

Bild 4: Englisch ist in ICT-Berufen unerlässlich

 © Quelle: Shutterstock/sasirin pamai

Tipp: Sie wollen eine wichtige Rolle in Ihrem zukünftigen Unternehmen spielen? Dann sorgen Sie für umfangreiche Sprachkenntnisse, vor allem in Englisch.

Eine gute Teamfähigkeit bedeutet Kommunikationsfähigkeit

In der Schweiz wird Teamarbeit grossgeschrieben. Unternehmen suchen Mitarbeiter, die teamfähig sind und sich gut in ein bestehendes Team integrieren können. Eine klare und überzeugende Kommunikation ist dabei elementar. Unternehmen legen Wert auf Mitarbeiter, die sich mündlich und schriftlich korrekt ausdrücken können.

Motivation und Engagement

Warum wollen Sie in genau dieses Unternehmen? Nur wegen des Geldes oder um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben? Natürlich spielen diese Dinge auch mit, ganz klar. Dennoch sollten Sie Ihrem möglichen Arbeitgeber vermitteln, dass die Firma einen ganz speziellen (positiven) Reiz für Sie darstellt.

Tipp: Das klingt zwar abgedroschen, aber Unternehmen suchen auch heute motivierte Mitarbeiter, die sich mit der Firma identifizieren und bereit sind, sich einzusetzen, Bild 5.

Bild 5: Arbeit sollte mehr als nur Geld und Sicherheit bedeuten

 © Quelle: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Belastbarkeit und Flexibilität sind wichtig, zu viel ist aber schädlich

In der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt sind Belastbarkeit und Flexibilität wichtige Eigenschaften, die Unternehmen von ihren Mitarbeitern erwarten. Die grosse Kunst: Anderen ein Vorbild zu sein und Kompetenzen auch abgeben zu können.

Tipp: Vermitteln Sie in Ihrem Rekrutierungsgespräch auch Ihre Vorbildfunktion. So sammeln Sie Pluspunkte. Ziehen Sie aber gleichermassen Grenzen, die für den neuen Job wichtig sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie am besten vorab für sich klären sollten.

Unternehmenskultur leben

Unternehmen legen Wert darauf, dass neue Mitarbeiter zur Unternehmenskultur passen. Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt spielen eine wichtige Rolle. Und ganz wichtig: Nicht nur die Schweizer Arbeitskultur ist geprägt von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und einer direkten Kommunikation.

Tipp: Wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, sollten Sie auch mit den Firmenwerten im Einklang stehen. Und seien Sie pünktlich; mit allem, was Sie machen.

Fazit: Win-Win-Situation

Ausser fachlichen Kompetenzen spielen persönliche Eigenschaften und die kulturelle Passung eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Rekrutierung. Erfüllen Sie diese Voraussetzungen, profitieren Unternehmen im Gegenzug von hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf die Verlass ist. Damit gewinnen beide Seiten.

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