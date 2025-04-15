Rekrutierung: Darauf sollten Sie achten

Die Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für ICT-Unternehmen in der Schweiz von entscheidender Bedeutung. Nur sie garantieren der Firma auf mittel- bis langfristige Sicht Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationskraft und Stabilität. Dabei sind fachliche wie auch persönliche Kompetenzen des zukünftigen Mitarbeiters besonders wichtig.

Der PCtipp beleuchtet in diesem Artikel beide Seiten: Im Hauptteil des Artikels erklären wir, worauf sich Stellensuchende einstellen sollten, um bei einem Rekrutierungsangebot Ihres Wunschunternehmens optimal vorbereitet zu sein und sich so in einem möglichst attraktiven Licht zu präsentieren.

In der Box «Erfolgreicher Rekrutierungsprozess» im Teil 2 zeigen wir die andere Seite; die des Unternehmens. Sie erfahren, welche Mittel und Wege arbeitgeberseitig eingeschlagen werden können, um einen Rekrutierungsprozess erfolgreich zu gestalten. Da in der Schweiz gleichermassen eine hohe berufliche Mobilität respektive ein wettbewerbsintensiver Arbeitsmarkt herrscht, stellt dies eine besondere Herausforderung für Unternehmen dar. Es gilt, die besten Talente zu finden, die nicht nur fachlich, sondern auch kulturell zum jeweiligen Unternehmen passen.