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Florian Bodoky
18. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Revolut: So entfernen Sie die hinterlegte Kreditkarte

Ob verloren, abgelaufen oder gestohlen – manchmal muss man einfach das Zahlungsmittel in Revolut ändern. So gehts.
Screenshots zeigen den Weg zum Entfernen einer Kreditkarte

Zack und weg: Die Kreditkarte ist vom Revolut-Konto entkoppelt

© Quelle: PCtipp.ch

Das trendige Mobile-Konto aus Grossbritannien lässt sich auf zwei Weisen füllen: klassisch per Überweisung oder einfach mit einer hinterlegten Karte. Was aber, wenn man eine Kreditkarte hinterlegt hat, diese dann aber abgelaufen ist oder gestohlen wurde? Dann muss sie als Zahlungsmittel aus dem Revolut-Konto entfernt werden. So gehts:

Zack und weg: Die Kreditkarte ist vom Revolut-Konto entkoppelt

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Tippen Sie auf den Button Einzahlen.
  2. Tippen Sie danach auf Ändern
  3. Tippen Sie nun auf den Info-Button
  4. Nun wählen Sie Löschen.

Die Karte ist nun vom Konto entkoppelt.

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