Revolut: So entfernen Sie die hinterlegte Kreditkarte

Das trendige Mobile-Konto aus Grossbritannien lässt sich auf zwei Weisen füllen: klassisch per Überweisung oder einfach mit einer hinterlegten Karte. Was aber, wenn man eine Kreditkarte hinterlegt hat, diese dann aber abgelaufen ist oder gestohlen wurde? Dann muss sie als Zahlungsmittel aus dem Revolut-Konto entfernt werden. So gehts: