1. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Rezept-Zutaten in die Bring!-App importieren
Ob Sie kochen möchten oder im Guetzliback-Fieber sind: Vom Rezept müssen die Zutaten erst auf die Einkaufsliste. Bei manchen geht das per Import-Button in der Bring!-App.
Um Enttäuschungen vorzubeugen: Momentan geht dies leider nicht mit irgendeinem leckeren Rezept, das Sie im Internet finden. Dies funktioniert derzeit nur mit Rezepten, die Sie in der Einkaufs-App unter Inspiration finden.
- Der ganz schnelle Weg: Sie kennen das Rezept und wollen sofort loslegen. Tippen Sie auf die Registerkarte Inspiration, und unterhalb des Rezepts tippen Sie auf Auf die Liste. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen auf X Zutaten hinzufügen.
- Noch nicht sicher, ob das Rezept das Richtige ist? Tippen Sie darauf. Die Zutaten werden direkt als Bring!-Einkaufsartikel dargestellt. Oben wählen Sie die Mengenangabe (z.B. für 4 Personen) aus. Ganz unten können Sie nun alle Zutaten direkt Ihrer Liste hinzufügen.
- Wenn Sie einen Teil der Zutaten bereits zuhause haben, beispielsweise Mehl und Zucker, können Sie diese Zutaten antippen, damit sie deaktiviert werden. Sie werden dann nicht in Ihre Liste importiert.
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